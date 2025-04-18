Браконьеры попались на Харьковщине, выловили рыбы на 178 тыс. грн – полиция

17 апреля на реке Орель вблизи села Андреевка правоохранители обнаружили двух мужчин в возрасте 34 и 52 лет, которые ловили рыбу с лодки с помощью сеток.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, всего мужчины выловили 10 килограммов рыбы разных видов: карась золотой и серебристый, плотва, уклейка.

«По подсчетам, сумма нанесенного ущерба государству составляет почти 178 тысяч гривен», — отметили в полиции.

Правоохранители изъяли резиновую лодку и орудие незаконного отлова.

Следователи внесли данные в Единый реестр досудебного расследования по ч.1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УКУ.