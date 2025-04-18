Live
  • Пт 18.04.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.38
  • EUR 47

Браконьеры попались на Харьковщине, выловили рыбы на 178 тыс. грн – полиция

Общество 13:09   18.04.2025
Виктория Яковенко
Браконьеры попались на Харьковщине, выловили рыбы на 178 тыс. грн – полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

17 апреля на реке Орель вблизи села Андреевка правоохранители обнаружили двух мужчин в возрасте 34 и 52 лет, которые ловили рыбу с лодки с помощью сеток.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, всего мужчины выловили 10 килограммов рыбы разных видов: карась золотой и серебристый, плотва, уклейка.

«По подсчетам, сумма нанесенного ущерба государству составляет почти 178 тысяч гривен», — отметили в полиции.

Правоохранители изъяли резиновую лодку и орудие незаконного отлова.

Следователи внесли данные в Единый реестр досудебного расследования по ч.1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УКУ.

браконьеров поймали а Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
браконьеров поймали а Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Ущерб – почти 50 тысяч: на Харьковщине поймали браконьера с рыбой и раками

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 18 апреля: ракетный удар, погибший, 98 пострадавших
Новости Харькова — главное 18 апреля: ракетный удар, погибший, 98 пострадавших
18.04.2025, 13:48
«Фейерическое зрелище» устроили россияне на Харьковщине: что произошло
«Фейерическое зрелище» устроили россияне на Харьковщине: что произошло
18.04.2025, 14:19
«Очень опасные взрывы были в Харькове». Количество пострадавших растет
«Очень опасные взрывы были в Харькове». Количество пострадавших растет
18.04.2025, 12:44
В Харькове — прилет в многоэтажку, погибший, десятки пострадавших (видео)
В Харькове — прилет в многоэтажку, погибший, десятки пострадавших (видео)
18.04.2025, 10:55
«Аналог американского «Tomahawk»: какой ракетой РФ атаковала Харьков (фото)
«Аналог американского «Tomahawk»: какой ракетой РФ атаковала Харьков (фото)
18.04.2025, 13:26
Скрывался более 20 лет: в Харькове нашли вероятного насильника 13-летней
Скрывался более 20 лет: в Харькове нашли вероятного насильника 13-летней
18.04.2025, 14:43

Новости по теме:

12:27
На четверть миллиона гривен порыбачили мужчины на реке на Харьковщине
10:53
Погубили рыбы на 50 тыс. грн: ночью на Харьковщине попались браконьеры
12:10
Трех браконьеров, наловивших почти 90 кг рыбы, поймали на Купянщине
16:56
Наловили более 20 кг рыбы: на Харьковщине попались браконьеры
12:15
На Харьковщине браконьеры нанесли ущерб почти на 50 тыс. грн

Вы читали новость: «Браконьеры попались на Харьковщине, выловили рыбы на 178 тыс. грн – полиция»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 13:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 апреля на реке Орель вблизи села Андреевка правоохранители обнаружили двух мужчин в возрасте 34 и 52 лет, которые ловили рыбу с лодки с помощью сеток.".