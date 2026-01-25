Троллейбусы, временно не курсировавшие, снова вышли на маршруты в Харькове
Троллейбусы №19, 20, 31, 35 и 57 возобновили движение по основным маршрутам с 25 января, сообщает Харьковский горсовет.
В связи с этим работу временных автобусных маршрутов №20 и 35 прекращают, уточнили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Напомним, в ночь на 24 января Харьков пережил массированную атаку 25 БпЛА типа «Шахед». Обстрел длился более двух часов — 00:08 до 02:32. Больше всего досталось Индустриальному и Немышлянскому районам, отметил мэр Игорь Терехов. Есть попадания по жилым домам. Один из ударов пришелся рядом с общежитием, где проживают переселенцы. В здании находились 48 ВПЛ. Также сообщалось, что из-за атаки пострадал роддом. В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что в результате ударов по разным адресам произошли пожары. Известно о 19 пострадавших в результате обстрела.
Читайте также: Взрыв в Харькове: россияне атакуют город 25 января
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: маршрут, троллебусы, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Троллейбусы, временно не курсировавшие, снова вышли на маршруты в Харькове», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 января 2026 в 11:51;