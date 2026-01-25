Live

Троллейбусы, временно не курсировавшие, снова вышли на маршруты в Харькове

Транспорт 11:51   25.01.2026
Оксана Якушко
Троллейбусы, временно не курсировавшие, снова вышли на маршруты в Харькове

Троллейбусы №19, 20, 31, 35 и 57 возобновили движение по основным маршрутам с 25 января, сообщает Харьковский горсовет.

В связи с этим работу временных автобусных маршрутов №20 и 35 прекращают, уточнили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Напомним, в ночь на 24 января Харьков пережил массированную атаку 25 БпЛА типа «Шахед». Обстрел длился более двух часов — 00:08 до 02:32. Больше всего досталось Индустриальному и Немышлянскому районам, отметил мэр Игорь Терехов. Есть попадания по жилым домам. Один из ударов пришелся рядом с общежитием, где проживают переселенцы. В здании находились 48 ВПЛ. Также сообщалось, что из-за атаки пострадал роддом. В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что в результате ударов по разным адресам произошли пожары. Известно о 19 пострадавших в результате обстрела.

Автор: Оксана Якушко
