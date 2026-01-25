Тролейбуси, що тимчасово не курсували, знову вийшли на маршрути у Харкові
Тролейбуси №19, 20, 31, 35 та 57 відновили рух за основними маршрутами з 25 січня, повідомляє Харківська міськрада.
У зв’язку з цим, роботу тимчасових автобусних маршрутів №20 та 35 буде припинено, уточнили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Нагадаємо, в ніч проти 24 січня Харків пережив масовану атаку 25 БпЛА типу «Шахед». Обстріл тривав понад дві години – 00:08 до 02:32. Найбільше дісталося Індустріальному та Немишлянському районам, зазначив мер Ігор Терехов. Є влучання по житлових будинках. Один з ударів прийшовся поруч із гуртожитком, де проживають переселенці. У будівлі перебували 48 ВПО. Також повідомлялося, що через атаку постраждав пологовий будинок. У ГУ ДСНС в Харківській області зазначили, що внаслідок ударів за різними адресами сталися пожежі. Відомо про 19 постраждалих внаслідок обстрілу.
Читайте також: Вибух у Харкові: росіяни атакують місто 25 січня
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: маршрут, троллебусы, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Тролейбуси, що тимчасово не курсували, знову вийшли на маршрути у Харкові», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2026 в 11:51;