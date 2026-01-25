Тролейбуси, що тимчасово не курсували, знову вийшли на маршрути у Харкові

Тролейбуси №19, 20, 31, 35 та 57 відновили рух за основними маршрутами з 25 січня, повідомляє Харківська міськрада.

У зв’язку з цим, роботу тимчасових автобусних маршрутів №20 та 35 буде припинено, уточнили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Нагадаємо, в ніч проти 24 січня Харків пережив масовану атаку 25 БпЛА типу «Шахед». Обстріл тривав понад дві години – 00:08 до 02:32. Найбільше дісталося Індустріальному та Немишлянському районам, зазначив мер Ігор Терехов. Є влучання по житлових будинках. Один з ударів прийшовся поруч із гуртожитком, де проживають переселенці. У будівлі перебували 48 ВПО. Також повідомлялося, що через атаку постраждав пологовий будинок. У ГУ ДСНС в Харківській області зазначили, що внаслідок ударів за різними адресами сталися пожежі. Відомо про 19 постраждалих внаслідок обстрілу.