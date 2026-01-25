Live

Тролейбуси, що тимчасово не курсували, знову вийшли на маршрути у Харкові

Транспорт 11:51   25.01.2026
Оксана Якушко
Тролейбуси, що тимчасово не курсували, знову вийшли на маршрути у Харкові

Тролейбуси №19, 20, 31, 35 та 57 відновили рух за основними маршрутами з 25 січня, повідомляє Харківська міськрада.

У зв’язку з цим, роботу тимчасових автобусних маршрутів №20 та 35 буде припинено, уточнили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Нагадаємо, в ніч проти 24 січня Харків пережив масовану атаку 25 БпЛА типу «Шахед». Обстріл тривав понад дві години – 00:08 до 02:32. Найбільше дісталося Індустріальному та Немишлянському районам, зазначив мер Ігор Терехов. Є влучання по житлових будинках. Один з ударів прийшовся поруч із гуртожитком, де проживають переселенці. У будівлі перебували 48 ВПО. Також повідомлялося, що через атаку постраждав пологовий будинок. У ГУ ДСНС в Харківській області зазначили, що внаслідок ударів за різними адресами сталися пожежі. Відомо про 19 постраждалих внаслідок обстрілу.

Читайте також: Вибух у Харкові: росіяни атакують місто 25 січня

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Тролейбуси, що тимчасово не курсували, знову вийшли на маршрути у Харкові
Тролейбуси, що тимчасово не курсували, знову вийшли на маршрути у Харкові
25.01.2026, 11:51
Вибух у Харкові: росіяни атакують місто 25 січня
Вибух у Харкові: росіяни атакують місто 25 січня
25.01.2026, 09:35
Новини Харкова – головне 25 січня: нічні й ранкові удари “шахедами”, пожежа
Новини Харкова – головне 25 січня: нічні й ранкові удари “шахедами”, пожежа
25.01.2026, 09:56
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20
На півночі Харківщини росіяни атакували найбільше – Генштаб ЗСУ
На півночі Харківщини росіяни атакували найбільше – Генштаб ЗСУ
25.01.2026, 09:51
Поранена і п’ять пожеж: як минула доба на Харківщині
Поранена і п’ять пожеж: як минула доба на Харківщині
25.01.2026, 10:46

Новини за темою:

09.01.2026
Від 10 січня маршрут трамвая продовжать в одному з районів Харкова
27.11.2025
З Харкова до Німеччини з однією пересадкою: УЗ запускає новий маршрут
23.11.2025
Зробити тимчасовий маршрут трамвая в Харкові постійним просять Терехова
05.11.2025
Завтра, 6 листопада, трамваї не ходитимуть вдень в одному з районів Харкова
04.11.2025
Завтра, 5 листопада, трамваї змінять маршрути в одному з районів Харкова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Тролейбуси, що тимчасово не курсували, знову вийшли на маршрути у Харкові», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2026 в 11:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбуси №19, 20, 31, 35 та 57 відновили рух за основними маршрутами з 25 січня, повідомляє Харківська міськрада.".