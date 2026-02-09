Live

Трамвай змінить маршрут у Харкові 10 і 11 лютого

Транспорт 17:45   09.02.2026
Олена Нагорна
З 10:00 до 15:00 10-11 лютого у Харкові змінить маршрут трамвай №12.

У вказаний час буде припинений рух трамваїв на узвозі Клочківському, пр. Незалежності, вул. Трінклера, вул. Миколи Хвильового, вул. Мироносицькій, майдані Іподрому, на ділянці від вул. Клочківської до розворотного кола «Центральний парк», інформує пресслужба мерії.

Трамвай №12 курсуватиме так: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська».

На час відсутності трамвайного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус № 12: вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський») – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський  – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – вул. Весніна – вул. Сумська – Центральний парк.

Нагадаємо, чергового удару по енергетиці Харкова завдали росіяни вранці 5 лютого. Мер Ігор Терехов підтвердив «приліт» у Слобідському районі. Минулося без постраждалих. Наслідки обстрілу харків’яни відчули миттєво. У більшості районів зникла електрика. Також зупинилися метро, ​​трамваї та тролейбуси. Рух у підземці досить оперативно відновився, але пів дня поїзди ходили зі значними інтервалами. Електротранспорт працював не на всіх маршрутах.

Читайте також: Що зі світлом у Харкові та області: діють погодинні та аварійні графіки

Автор: Олена Нагорна
