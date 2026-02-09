Трамвай змінить маршрут у Харкові 10 і 11 лютого
З 10:00 до 15:00 10-11 лютого у Харкові змінить маршрут трамвай №12.
У вказаний час буде припинений рух трамваїв на узвозі Клочківському, пр. Незалежності, вул. Трінклера, вул. Миколи Хвильового, вул. Мироносицькій, майдані Іподрому, на ділянці від вул. Клочківської до розворотного кола «Центральний парк», інформує пресслужба мерії.
Трамвай №12 курсуватиме так: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська».
На час відсутності трамвайного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус № 12: вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський») – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – вул. Весніна – вул. Сумська – Центральний парк.
Нагадаємо, чергового удару по енергетиці Харкова завдали росіяни вранці 5 лютого. Мер Ігор Терехов підтвердив «приліт» у Слобідському районі. Минулося без постраждалих. Наслідки обстрілу харків’яни відчули миттєво. У більшості районів зникла електрика. Також зупинилися метро, трамваї та тролейбуси. Рух у підземці досить оперативно відновився, але пів дня поїзди ходили зі значними інтервалами. Електротранспорт працював не на всіх маршрутах.
Читайте також: Що зі світлом у Харкові та області: діють погодинні та аварійні графіки
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: маршрут, новини Харкова, трамвай, Харківська міськрада;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Трамвай змінить маршрут у Харкові 10 і 11 лютого», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2026 в 17:45;