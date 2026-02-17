Тролейбуси не ходитимуть 18 лютого в деяких районах Харкова

Тролейбуси №3 та №59 не ходитимуть з 9:30 до 17:00 18 лютого через ремонт на електромережі, повідомила Харківська міськрада.

Рух тролейбусів (без достатнього запасу автономного ходу) на пр. Олександрівському, на ділянці від бул. Богдана Хмельницького до пр. Індустріального, буде припинений.

З 9:30 до 17:00 18 лютого тролейбуси курсуватимуть наступним чином:

№3: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Олександрівський – вул. Садовопаркова – розворотне коло «Парк «Зустріч»;

№59: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. 12 Квітня».

На період змін ходитиме тимчасовий автобус №95 за маршрутом: залізнична станція Рогань – вул. Роганська – вул. 92-ї бригади – вул. Луї Пастера – вул. 12 Квітня – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова (у зворотному напрямку – вул. 12 Квітня – вул. Луї Пастера) – вул. 12 Квітня.