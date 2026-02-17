Тролейбуси не ходитимуть 18 лютого в деяких районах Харкова
Тролейбуси №3 та №59 не ходитимуть з 9:30 до 17:00 18 лютого через ремонт на електромережі, повідомила Харківська міськрада.
Рух тролейбусів (без достатнього запасу автономного ходу) на пр. Олександрівському, на ділянці від бул. Богдана Хмельницького до пр. Індустріального, буде припинений.
З 9:30 до 17:00 18 лютого тролейбуси курсуватимуть наступним чином:
№3: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Олександрівський – вул. Садовопаркова – розворотне коло «Парк «Зустріч»;
№59: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. 12 Квітня».
На період змін ходитиме тимчасовий автобус №95 за маршрутом: залізнична станція Рогань – вул. Роганська – вул. 92-ї бригади – вул. Луї Пастера – вул. 12 Квітня – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова (у зворотному напрямку – вул. 12 Квітня – вул. Луї Пастера) – вул. 12 Квітня.
Новини за темою:
Категорії: Транспорт, Харків; Теги: троллебусы, Харків;
Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2026 в 19:05;