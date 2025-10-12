Live
Росіяни атакували на півночі Харківщини та на Куп’янщині – Генштаб ЗСУ

Фронт 09:26   12.10.2025
Оксана Якушко
Найбільше боїв сталося на півночі Харківщини – на Південно-Слобожанському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.

Як передає МГ «Об’єктив», на Південно-Слобожанському напрямку відбулися 23 бої біля Вовчанська, Одрадного, Западного, Кутьківки та в напрямку Обухівки, Бологівки, Дворічанського і Колодязного.

На Куп’янському напрямку минулої доби було також посилився тиск окупантів – вони 15 разів штурмували позиції українських захисників. Бої точилися біля Куп’янська, Петропавлівки, Богуславки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 14 разів позиції Сил оборони. Бої тривали біля населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Копанки, Карпівка, Середнє, Дробишеве, Торське та в напрямку населеного пункту Лиман.

Читайте також: П’ятеро постраждалих, серед них дитина – де вночі росіяни били по Харківщині

Автор: Оксана Якушко
