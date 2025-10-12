Росіяни атакували на півночі Харківщини та на Куп’янщині – Генштаб ЗСУ

Найбільше боїв сталося на півночі Харківщини – на Південно-Слобожанському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.

Як передає МГ «Об’єктив», на Південно-Слобожанському напрямку відбулися 23 бої біля Вовчанська, Одрадного, Западного, Кутьківки та в напрямку Обухівки, Бологівки, Дворічанського і Колодязного.

На Куп’янському напрямку минулої доби було також посилився тиск окупантів – вони 15 разів штурмували позиції українських захисників. Бої точилися біля Куп’янська, Петропавлівки, Богуславки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 14 разів позиції Сил оборони. Бої тривали біля населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Копанки, Карпівка, Середнє, Дробишеве, Торське та в напрямку населеного пункту Лиман.