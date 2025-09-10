Бой идет на Купянском направлении: Генштаб на 16:00

Где с начала суток штурмовали россияне в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении враг совершил шесть атак в районах Волчанска, Амбарного и Отрадного.

Отметим, что утром в ОТГВ «Харьков» информировали: за прошедшие сутки на этом направлении обезвредили четырех оккупантов. Захватчики потеряли уничтоженными и поврежденными 37 единиц вооружения и военной техники.

На Купянском направлении Силы обороны отбивали две атаки врага в районах Мирового и Боровской Андреевки, один бой продолжается.

Напомним, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко констатировал: ни о каком окружении Купянска пока речь не идет. Кроме того, россияне так и не смогли сформировать плацдарм на правом берегу Оскола. И теперь враг просто забрасывает северо-западные окраины Купянска живой силой.