Бій триває на Куп’янському напрямку: Генштаб на 16:00

Фронт 16:49   10.09.2025
Вікторія Яковенко
Бій триває на Куп’янському напрямку: Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Де з початку доби штурмували росіяни на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив шість атак у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.

Зазначимо, що вранці в ОТУВ «Харків» інформували: минулої доби на цьому напрямку знешкодили чотирьох окупантів. Загарбники втратили знищеними та пошкодженими 37 одиниць озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали дві атаки ворога в районах Мирового та Борівської Андріївки, один бій триває.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко констатував: ні про яке оточення Куп’янська наразі не йдеться. Окрім того, росіяни так і не змогли сформувати плацдарм на правому березі Осколу. І тепер ворог просто закидає північно-західні околиці Куп’янська живою силою.

Читайте також: Роль роботів на фронті та чому ракета «Фламінго» – це Ferrari, пояснив Ахіллес

Автор: Вікторія Яковенко
