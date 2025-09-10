Бій триває на Куп’янському напрямку: Генштаб на 16:00
Де з початку доби штурмували росіяни на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив шість атак у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.
Зазначимо, що вранці в ОТУВ «Харків» інформували: минулої доби на цьому напрямку знешкодили чотирьох окупантів. Загарбники втратили знищеними та пошкодженими 37 одиниць озброєння та військової техніки.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали дві атаки ворога в районах Мирового та Борівської Андріївки, один бій триває.
Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко констатував: ні про яке оточення Куп’янська наразі не йдеться. Окрім того, росіяни так і не змогли сформувати плацдарм на правому березі Осколу. І тепер ворог просто закидає північно-західні околиці Куп’янська живою силою.
