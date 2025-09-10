Роль роботів на фронті та чому ракета «Фламінго» – це Ferrari, пояснив Ахіллес
Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко детально розповів, чим корисні роботи на полі бою.
За його словами, наразі активно використовують роботизовані наземні системи у логістиці. Адже, ворог активно впливає на цей напрямок.
«Ми маємо живу людину-військовослужбовця, який відповідає за нашу логістику – доставлення необхідних вантажів на наші позиції. Зараз та чи інша автівка, яка обладнана спеціально для проведення перевезення, пілотує її жива людина, здійснює довезення необхідних боєприпасів і інших номенклатур аж до самої позиції. Далі це все заноситься на руках до бойової позиції. У випадку, якщо противник змалював наші переміщення він направляє всю бойову міць своїх ударних засобів. Це і артилерія, але в першу чергу, це дрони, і дрони на оптоволокні. Відповідно, коли ми прибираємо автівку, якою керує жива людина, і замість неї з’являється роботизований наземний комплекс, а сам пілот цього комплексу знаходиться у безпечному місці, то ми можемо розраховувати на те, що у випадку, навіть якщо цей робот буде знищений, то ми можемо запустити наступний, і точно позиція отримає необхідне постачання. І найважливіше – людина, бойовий водій, залишиться живою», – пояснює Федоренко.
Крім цього, застосовують роботів і під час евакуації поранених.
«Коли на полі бою противник бачить, що є поранений, і за ним відправляється українська евакуація, він відразу як коршун намагається добити як артилерією, так і БпЛА. Для того щоб уникнути можливості додаткових втрат, евакуацію може проводити роботизований наземний комплекс», – зазначив Федоренко.
Він уточнив, що за останній місяць десятки українських воїнів вивезли з поля бої за рахунок застосування роботизованих наземних комплексів.
Корисні роботи і під час мінування, додав Ахіллес.
Він також прокоментував створення нової української ракети «Фламінго».
«В Україні з’явилася ракета – це Ferrari в світі ракет – «Фламінго». Це ракета яка літає, яку складно збити і яка вже знищує військові цілі на тимчасово окупованих територіях, і на території РФ. Це найвищий інструмент дипломатії, коли ми можемо війну повертати в те місце, звідки вона прийшла», – підкреслив Федоренко.
Довідка. У серпні з’явилося фото й відео випробувань нової української крилатої ракети «Фламінго», розробленої компанією Fire Point. Експерти Conflict Intelligence Team в коментарі «Радіо Свобода» заявили, що ця ракета здатна долати до 3000 км, вага бойової частини — 1150 кг, відхилення від мети — до 14 метрів.
