Роль роботов на фронте и почему ракета Фламинго это Ferrari, объяснил Ахиллес
Командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко подробно рассказал, чем полезны работы на поле боя.
По его словам, активно используют роботизированные наземные системы в логистике. Ведь враг влияет на это направление.
«У нас живой человек-военнослужащий, который отвечает за нашу логистику – доставку необходимых грузов на наши позиции. Сейчас та или иная машина, оборудованная специально для проведения перевозки, пилотирует ее живой человек, довозит необходимые боеприпасы и другие номенклатуры вплоть до самой позиции. Дальше это все заносится на руках на боевую позицию. В случае, если противник увидел наши перемещения, он направляет всю боевую мощь своих ударных средств. Это и артиллерия, но в первую очередь, это дроны и дроны на оптоволокне. Соответственно, когда мы убираем авто, которой управляет живой человек, и вместо него появляется роботизированный наземный комплекс, а сам пилот этого комплекса находится в безопасном месте, то мы можем рассчитывать на то, что в случае, даже если этот робот будет уничтожен, то мы можем запустить следующий, и точно позиция получит необходимые поставки. И самое важное – человек, боевой водитель, останется живым», — объясняет Федоренко.
Кроме этого, применяют роботов и при эвакуации раненых.
«Когда на поле боя противник видит, что есть раненый, и за ним отправляется украинская эвакуация, он сразу как коршун пытается добить как артиллерией, так и БпЛА. Для того чтобы избежать возможности дополнительных потерь, эвакуацию может проводить роботизированный наземный комплекс», — отметил Федоренко.
Он уточнил, что за последний месяц десятки украинских воинов вывезли с поля бои за счет применения роботизированных наземных комплексов.
Полезные работы и при минировании, добавил Ахиллес.
Он также прокомментировал создание новой украинской ракеты Фламинго.
«В Украине появилась ракета – это Ferrari в мире ракет – «Фламинго». Это летающая ракета, которую сложно сбить и которая уже уничтожает военные цели на временно оккупированных территориях, и на территории РФ. Это самый высокий инструмент дипломатии, когда мы можем войну возвращать в то место, откуда она пришла», — подчеркнул Федоренко.
Справка. В августе появились фото и видео испытаний новой украинской крылатой ракеты «Фламинго», разработанной компанией Fire Point. Эксперты Conflict Intelligence Team в комментарии «Радио Свобода» заявили, что эта ракета способна преодолевать до 3000 км, вес боевой части – 1150 кг, отклонение от цели – до 14 метров.
Читайте также: Харьковчанка из Гарварда объяснила, что с Трампом и где решительность стран ЕС
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Роль роботов на фронте и почему ракета Фламинго это Ferrari, объяснил Ахиллес»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 сентября 2025 в 12:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко подробно рассказал, чем полезны работы на поле боя.".