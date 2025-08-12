На Харківщині йде бій: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку триває бій поблизу населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки на позиції Сил оборони поблизу Кіндрашівки, Московки та Куп’янська.

«Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час зафіксовано 91 бойове зіткнення», – інформують у Генштабі.