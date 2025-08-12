На Харківщині йде бій: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку триває бій поблизу населеного пункту Кам’янка.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки на позиції Сил оборони поблизу Кіндрашівки, Московки та Куп’янська.
«Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час зафіксовано 91 бойове зіткнення», – інформують у Генштабі.
Читайте також: Чия Радьківка і як це впливає на долю Куп’янська, пояснив Коваленко
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: бой, війна, Генштаб ЗСУ, зведення, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині йде бій: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2025 в 16:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".