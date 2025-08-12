Live
На Харківщині йде бій: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:46   12.08.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині йде бій: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку триває бій поблизу населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки на позиції Сил оборони поблизу Кіндрашівки, Московки та Куп’янська.

«Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час зафіксовано 91 бойове зіткнення», – інформують у Генштабі.

Читайте також: Чия Радьківка і як це впливає на долю Куп’янська, пояснив Коваленко

Автор: Вікторія Яковенко
