Чия Радьківка і як це впливає на долю Куп’янська, пояснив Коваленко

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко прокоментував події, що відбуваються у районі Радьківки на Куп’янщині.

“Навіть якщо російські окупанти і не контролюють саме село Радьківка, то вони мають можливість, як мінімум, діяти по лівий фланг від цього села через Голубівку, по берегу річки Оскіл і якимось чином бити зараз по трасі Р-79. Тобто ми можемо зараз говорити про те, що російські окупанти здійснюють штурмові дії в районі автозаправочної станції, яка знаходиться саме по цій дорозі. Отже, чи знаходяться вони в Радьківці, чи не знаходяться, на сьогодні поки що ми говоримо тільки про те, що росіяни б’ють саме по цій локації, по автозаправочній станції. При цьому є інший момент: російські штурмові групи намагаються зайти в Московку (зараз Мирне, – ред.). Це також дуже цікавий момент, тому що якби вони не контролювали ситуацію на самій трасі, а також в Радьківці, то, мабуть, і в Московку вони не мали б можливість зайти. Тому питань забагато”, – сказав аналітик.

Через це матеріально-технічне забезпечення правобережного Куп’янська дійсно ускладнене. А до самого Куп’янська окупантам залишилося не так уже й багато. Водночас аналітик наголосив: росіяни досі повністю не контролюють Кіндрашівку.

“Кіндрашівка, яка повинна була прикривати Радьківку, яку чи контролюють росіяни, чи не контролюють, хто його зна, офіційно, ще раз повторюсь, не підтверджено, що вони зайшли в Радьківку та закріпилися там. Але Кіндрашівка, в принципі, повинна прикривати Радьківку, і та кишеня, яка зараз є бути між Радьківкою та Кіндрашівкою, вона дозволяє, м’яко кажучи, перерізати з напрямком на Голубівку цей апендикс і утворити невеличкий, такий собі маленький, як люблять говорити самі російські окупанти, “котелок” в Радьківці для росіян. Це значно б убезпечило північ правобережного Купʼянська від перспективи того, що, наприклад, зараз відбувається в Покровську, а саме накатів диверсійних груп в режимі нон-стоп 24/7″, – пояснив експерт

При цьому зараз Куп’янськ явно не готовий до такого розвитку подій, додав Коваленко.

Відео: Oboz.ua