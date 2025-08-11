Експерт: РФ шукає слабкі місця на півночі, ситуація біля Куп’янська загрозлива

Оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець розповів про тактику та ймовірні плани росіян у Харківській області.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог активізувався на заході та сході від Вовчанська.

“Зокрема, противник зробив кілька спроб просунутися на захід від вул. Залізничної, на південному напрямку і прорватися через територію вовчанського олійноекстракційного заводу, також на південь. Ймовірно, активувалися якісь передові підрозділи 128-ї окремої мотострілецької бригади супротивника зі складу його 44-го армійського корпусу. Спорадично противник також намагається дрібними штурмовими групами просунутися на схід від міста у напрямку Тихе – Вовчанські хутори та у бік Зибине”, – уточнив Машовець.

Таким чином, пояснив експерт, ворог намагається знайти слабке місце в обороні українських захисників. Однак поки що такі спроби залишаються безрезультатними.

Тим часом на Куп’янському напрямку основна увага противника прикута до плацдарму на півночі від Куп’янська.

“Йому вдалося, зокрема, протягом кількох крайніх діб розширити вклинення своїх передових підрозділів за напрямом Голубівка – Радьківка та, очевидно, передові штурмові групи противника вже зав’язали бої за північні околиці Куп’янська (район МосковкаМирне та район автозаправки “УкрАвтоГаз”)”, – зазначив аналітик.

Тим часом ЗС РФ усіма силами намагається утримати Кіндрашівку. Так вони не дають СОУ контратакувати вздовж дороги Р-79, що автоматично захищає підрозділи росіян, які змогли прорватися до Куп’янська.

“Як на мене, так ситуація на Куп’янському напрямку наразі виглядає досить загрозливо. Противник має дуже значні шанси принаймні «зачепитися» за саме місто і значною мірою паралізувати матеріально-технічне забезпечення наших частин та підрозділів, які обороняються не тільки в самому місті, а й на схід від нього – на плацдармі”, – зазначив Машовець.

Таким чином, констатував експерт, противник має намір захопити якнайбільше територій на півночі Куп’янського району.