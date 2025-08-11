Машовец: РФ ищет слабые места на севере, а ситуация возле Купянска угрожающая

Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец рассказал о тактике и вероятных планах россиян в Харьковской области.

На Южно-Слобожанском направлении враг активизировался на западе и востоке от Волчанска.

«В частности, противник предпринял несколько попыток продвинутся западнее ул. Железнодорожной, в южном направлении и прорваться через территорию маслоперерабатывающего завода, также на юг. Вероятно, проявляли активность какие-то передовые подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады противника из состава его 44-го армейского корпуса. Спорадически противник также пытается мелкими штурмовыми группами продвинуться восточнее города по направлению Тихое – Волчанские хутора и в сторону Зыбино», – уточнил Машовец.

Таким образом, объяснил эксперт, враг пытается нащупать слабое место в обороне украинских защитников. Однако пока что такие попытки остаются безрезультатными.

Тем временем на Купянском направлении основное внимание противника приковано к плацдарму на севере от Купянска.

«Ему удалось, в частности, в течение нескольких крайних суток расширить вклинение своих передовых подразделений по направлению Голубовка – Радьковка и очевидно, передовые штурмовые группы противника уже завязали бои за северные окраины Купянска (район Московка\Мировое и район автозаправки «УкрАвтоГаз»)», – отметил аналитик.

Тем временем ВС РФ всеми силами пытаются удержать Кондрашовку. Так они не дают СОУ контратаковать вдоль дороги Р-79, а это автоматически защищает подразделения россиян, которые смогли прорваться к Купянску.

«Как по мне, так ситуация на Купянском направлении, на данный момент, выглядит достаточно угрожающе. Противник имеет весьма значительные шансы, по крайней мере, «зацепиться» за сам город и в значительной степени парализовать материально-техническое обеспечение наших частей и подразделений, которые обороняются не только в самом городе, но и восточнее него – на плацдарме. И судя по всему, именно такие планы и вынашивает командование противника», – предполагает Машовец.

Таким образом, констатировал эксперт, противник намерен захватить как можно больше территорий на севере Купянского района.