Live
  • Пн 11.08.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.39
  • EUR 48.19

Машовец: РФ ищет слабые места на севере, а ситуация возле Купянска угрожающая

Украина 10:05   11.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Машовец: РФ ищет слабые места на севере, а ситуация возле Купянска угрожающая Фото: sprotyv.info

Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец рассказал о тактике и вероятных планах россиян в Харьковской области. 

На Южно-Слобожанском направлении враг активизировался на западе и востоке от Волчанска.

«В частности, противник предпринял несколько попыток продвинутся западнее ул. Железнодорожной, в южном направлении и прорваться через территорию маслоперерабатывающего завода, также на юг. Вероятно, проявляли активность какие-то передовые подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады противника из состава его 44-го армейского корпуса. Спорадически противник также пытается мелкими штурмовыми группами продвинуться восточнее города по направлению Тихое – Волчанские хутора и в сторону Зыбино», – уточнил Машовец.

Таким образом, объяснил эксперт, враг пытается нащупать слабое место в обороне украинских защитников. Однако пока что такие попытки остаются безрезультатными.

Тем временем на Купянском направлении основное внимание противника приковано к плацдарму на севере от Купянска.

«Ему удалось, в частности, в течение нескольких крайних суток расширить вклинение своих передовых подразделений по направлению Голубовка – Радьковка и очевидно, передовые штурмовые группы противника уже завязали бои за северные окраины Купянска (район Московка\Мировое и район автозаправки «УкрАвтоГаз»)», – отметил аналитик.

Тем временем ВС РФ всеми силами пытаются удержать Кондрашовку. Так они не дают СОУ контратаковать вдоль дороги Р-79, а это автоматически защищает подразделения россиян, которые смогли прорваться к Купянску.

«Как по мне, так ситуация на Купянском направлении, на данный момент, выглядит достаточно угрожающе. Противник имеет весьма значительные шансы, по крайней мере, «зацепиться» за сам город и в значительной степени парализовать материально-техническое обеспечение наших частей и подразделений, которые обороняются не только в самом городе, но и восточнее него – на плацдарме. И судя по всему, именно такие планы и вынашивает командование противника», – предполагает Машовец.

Таким образом, констатировал эксперт, противник намерен захватить как можно больше территорий на севере Купянского района.

Читайте также: Оккупанты заявили о своих успехах на севере от Харькова – что известно ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Дождь, местами гроза и шквалы: погода в Харькове и области на 11 августа
Дождь, местами гроза и шквалы: погода в Харькове и области на 11 августа
10.08.2025, 21:27
Новости Харькова — главное 11 августа: 12 атак РФ, пять раненых, есть погибший
Новости Харькова — главное 11 августа: 12 атак РФ, пять раненых, есть погибший
11.08.2025, 08:52
Оккупанты заявили о своих успехах на севере от Харькова – что известно ISW
Оккупанты заявили о своих успехах на севере от Харькова – что известно ISW
11.08.2025, 07:35
Сегодня 11 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 11 августа: какой праздник и день в истории
11.08.2025, 06:00
Об опасности предупреждают жителей Харьковщины, призывают быть осторожными
Об опасности предупреждают жителей Харьковщины, призывают быть осторожными
11.08.2025, 09:30
Машовец: РФ ищет слабые места на севере, а ситуация возле Купянска угрожающая
Машовец: РФ ищет слабые места на севере, а ситуация возле Купянска угрожающая
11.08.2025, 10:05

Новости по теме:

08:20
Генштаб: 12 боев зафиксировали на Харьковщине, где наступал враг
07:35
Оккупанты заявили о своих успехах на севере от Харькова – что известно ISW
10:45
«Их в Купянске нет» – Канашевич рассказал о попытках РФ прорваться в город
09:40
Коваленко: россияне вскоре могут начать штурмовать Купянск, «но есть нюанс»
09:10
О пострадавших и разрушениях за сутки на Харьковщине, рассказал Синегубов

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Машовец: РФ ищет слабые места на севере, а ситуация возле Купянска угрожающая»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 августа 2025 в 10:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец рассказал о тактике и вероятных планах россиян в Харьковской области. ".