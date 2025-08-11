Оккупанты заявили о своих успехах на севере от Харькова – что известно ISW

О ситуации на фронте в Харьковской области рассказали в сводке за 11 августа в Институте изучения войны (ISW).

Хотя россияне продолжили атаковать на севере Харьковщины, продвинуться им так и не удалось, передают аналитики.

«Неподтвержденные утверждения: российские источники утверждали, что российские войска продвинулись на южном (левом) берегу реки Волчья в Волчанске (к северо-востоку от Харькова) близ Огурцово и Гатища (оба к западу от Волчанска), к востоку от Волчанска и к западу от Синельниково», – пишут в Институте изучения войны.

Кроме того, российский блогер утверждал, что ВС РФ захватили территории в северной части Купянска. Однако и эта информация оказалась фейковой.

«9 и 10 августа русские войска продолжали наземные наступления на сам Купянск; к западу от Купянска вблизи Мирового (бывшая Московка) и в направлении Ковалевки; к северу от Купянска близ Кондрашовки и Радьковки; северо-восточнее Купянска вблизи Нововасильевки и в направлении Петро-Ивановки и Колодязного; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и к югу от Купянска вблизи Степной Новоселовки», – уточнили в ISW.