Окупанти заявили про свої успіхи на півночі від Харкова – що відомо ISW
Про ситуацію на фронті у Харківській області розповіли у зведенні за 11 серпня в Інституті вивчення війни (ISW).
Хоча росіяни продовжили атакувати на півночі Харківщини, просунутися їм так і не вдалося, передають аналітики.
“Непідтверджені твердження: російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на південному (лівому) березі річки Вовча у Вовчанську (на північний схід від Харкова) поблизу Огірцевого та Гатища (обидва на захід від Вовчанська), на схід від Вовчанська та на захід від Синельникового (на південь від Вовчанська)”, – передають в Інституті вивчення війни.
Крім того, російський блогер стверджував, що ЗС РФ захопили території у північній частині Куп’янська. Однак і ця інформація виявилася фейковою.
“9 та 10 серпня російські війська продовжували наземні наступи на сам Куп’янськ; на захід від Куп’янська поблизу Мирного (колишня Московка) та у напрямку Ковалівки; на північ від Куп’янська поблизу Кіндрашівки та Радьківки; на північний схід від Куп’янська поблизу Нововасилівки та у напрямку Петро-Іванівки та Колодязного; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; та на південь від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки”, – уточнили в ISW.
Читайте також: Росіяни обстріляли Куп’янщину та прикордоння: один загиблий, троє постраждалих
