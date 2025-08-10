Росіяни обстріляли Куп’янщину та прикордоння: один загиблий, троє постраждалих

Одна людина загинула та ще дві постраждали внаслідок обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий. Ще одна постраждала – у Козачій Лопані.

Близько 12:00 російські війська обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий. Загинув 62-річний чоловік, дві жінки зазнали поранень, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Близько 13:10 росіяни направили БпЛА на селище Козача Лопань. Вибухові поранення отримала місцева мешканка 1957 року народження. Її ушпиталили.

Також у Куп’янську 64-річний чоловік наступив на невідомий вибуховий пристрій. Його ушпиталили.