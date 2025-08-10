Live
Россияне обстреляли Купянщину и приграничье: один погибший, трое пострадавших

Происшествия 16:59   10.08.2025
Елена Нагорная
Один человек погиб и еще два пострадали в результате обстрела поселка Купянск-Узловой. Еще одна пострадавшая — в Казачьей Лопани.

Около 12:00 российские войска обстреляли поселок Купянск-Узловой. Погиб 62-летний мужчина, две женщины получили ранения, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Около 13:10 россияне направили БпЛА на поселок Казачья Лопань. Взрывные ранения получила местная жительница 1957 года рождения. Ее госпитализировали.

Также в Купянске 64-летний мужчина наступил на неизвестное взрывное устройство. Его госпитализировали.

Читайте также: Перемещаться по Купянску и окрестностям крайне опасно — Канашевич (видео)

Автор: Елена Нагорная
