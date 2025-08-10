Россияне обстреляли Купянщину и приграничье: один погибший, трое пострадавших
Один человек погиб и еще два пострадали в результате обстрела поселка Купянск-Узловой. Еще одна пострадавшая — в Казачьей Лопани.
Около 12:00 российские войска обстреляли поселок Купянск-Узловой. Погиб 62-летний мужчина, две женщины получили ранения, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Около 13:10 россияне направили БпЛА на поселок Казачья Лопань. Взрывные ранения получила местная жительница 1957 года рождения. Ее госпитализировали.
Также в Купянске 64-летний мужчина наступил на неизвестное взрывное устройство. Его госпитализировали.
