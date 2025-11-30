Live

Двое харьковчан пытались заехать в Казачью Лопань и попали под удар дрона

Происшествия 12:35   30.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Двое харьковчан пытались заехать в Казачью Лопань и попали под удар дрона Фото: Сергей Зеленский/Telegram

Сегодня, 30 ноября, около 10:00 двое мужчин 36-ти и 39-ти лет, которые пытались заехать в Казачью Лопань, оказались под ударом дрона, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. 

Водитель и пассажир получили контузию и черепно-мозговые травмы.

«Также у 36-летнего мужчины открыт перелом костей левой голени. В состоянии средней тяжести пострадавшие были госпитализированы в одну из харьковских больниц», – уточнил Задоренко.

Он также акцентировал, что пострадавшие – харьковчане, которые не жили в Казачьей Лопани. Цель их визита в поселок на данный момент неизвестна.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
