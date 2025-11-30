Live

Сегодня утром РФ хотела поднять триколор в Волчанске (видео)

Украина 10:28   30.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня утром РФ хотела поднять триколор в Волчанске (видео) Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 30 ноября, враг вновь попытался установить российский флаг в Волчанске. Это была уже третья попытка поднять триколор в городе за эту осень, отметили в 57-ой отдельной мотопехотной бригаде им. Костя Гордиенко. 

Однако реализовать задуманное враг так и не смог – военных ликвидировали Силы обороны Украины.

«Одного искателя приключений 2-ой мотопехотный батальон «Волкодавы» 57 ОМПБр ликвидировали дроном, другого – стрелковым оружием уничтожили пехотинцы», – отметили в сообщении.

Бойцы также отметили: несмотря на ежедневные штурмы россиян, ВСУ отбивают все атаки. И как бы враг не пытался «выдать желаемое за действительное», город остается под контролем украинской армии.

Видео: 57 ОМПБр им. Костя Гордиенко

Читайте также: РФ захватила Боровскую Андреевку и продвинулась на Купянщине? Ответ ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное за 30 ноября: что известно о продвижении россиян
Новости Харькова – главное за 30 ноября: что известно о продвижении россиян
30.11.2025, 08:47
Сегодня 30 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 ноября 2025: какой праздник и день в истории
30.11.2025, 06:00
Воюют с умершими. В Харькове россияне ударили КАБом по кладбищу
Воюют с умершими. В Харькове россияне ударили КАБом по кладбищу
29.11.2025, 11:55
Новости Харькова – главное за 29 ноября: двое погибших и пятеро пострадавших
Новости Харькова – главное за 29 ноября: двое погибших и пятеро пострадавших
29.11.2025, 22:33
Как будут выключать свет 30 ноября в Харьковской области: графики
Как будут выключать свет 30 ноября в Харьковской области: графики
29.11.2025, 23:07
Сегодня утром РФ хотела поднять триколор в Волчанске (видео)
Сегодня утром РФ хотела поднять триколор в Волчанске (видео)
30.11.2025, 10:28

Новости по теме:

29.11.2025
Россияне продвинулись в Волчанске, атакуют Великий Бурлук: в чем замысел
24.11.2025
«Откусить весомый кусок Харьковщины»: Машовец подробно о действиях и планах РФ
21.11.2025
«Дешевая провокация» — ВСУ про громкие заявления РФ о Купянске и Волчанске
19.11.2025
«Сливала» позиции ВСУ родственнику из РФ: приговор жительнице Волчанска
14.11.2025
«Какие-то резервы подтянули»: защитники Волчанска фиксируют больше атак РФ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня утром РФ хотела поднять триколор в Волчанске (видео)», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2025 в 10:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 30 ноября, враг вновь попытался установить российский флаг в Волчанске.".