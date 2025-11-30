Сегодня утром РФ хотела поднять триколор в Волчанске (видео)
Фото: Генштаб ВСУ
Сегодня, 30 ноября, враг вновь попытался установить российский флаг в Волчанске. Это была уже третья попытка поднять триколор в городе за эту осень, отметили в 57-ой отдельной мотопехотной бригаде им. Костя Гордиенко.
Однако реализовать задуманное враг так и не смог – военных ликвидировали Силы обороны Украины.
«Одного искателя приключений 2-ой мотопехотный батальон «Волкодавы» 57 ОМПБр ликвидировали дроном, другого – стрелковым оружием уничтожили пехотинцы», – отметили в сообщении.
Бойцы также отметили: несмотря на ежедневные штурмы россиян, ВСУ отбивают все атаки. И как бы враг не пытался «выдать желаемое за действительное», город остается под контролем украинской армии.
Видео: 57 ОМПБр им. Костя Гордиенко
