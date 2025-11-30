РФ захватила Боровскую Андреевку и продвинулась на Купянщине? Ответ ISW

Недавно россияне распространили серию фейков о якобы продвижении ВС РФ на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях, отметили в Институте изучения войны (ISW).

Так российские блогеры утверждали, что оккупанты продвинулись к железнодорожной станции Гарбузовка на севере от Вильчи – населенный пункт расположен на севере области. Однако, установили аналитики, эта информация – ложная.

Кроме того, российские блогеры писали, что россияне полностью захватили Боровскую Андреевку на Боровском направлении, а также вошли в Петропавловку на Купянщине. Ничего из этого эксперты также не смогли подтвердить. Однако, уточнили в Институте изучения войны, незначительное продвижение врага на Купянщине все же есть.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к северу от Петропавловки (восточнее Купянска) во время механизированного штурма», – уточнили в ISW.