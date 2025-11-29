Россияне продвинулись в Волчанске, атакуют Великий Бурлук: в чем замысел

Россияне продвигаются по северо-востоку Харьковщины. Машовец считает: цель оккупантов – взять реванш за Харьковское контрнаступление. Пока освобождать удается только на словах. Не успела «остыть» ложь о Купянске – пора фейков о Волчанске. Харькову устроили обезвоживание. О преступлениях РФ, действиях защитников в Харьковской области и борьбе за свет, тепло и воду – далее в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

В течение недели аналитики DeepState сообщали о продвижении врага в Волчанске и в приграничные Харьковщины. В красную зону из серой на карте проекта перешли села Отрадное и Бологовка Двуречанской громады. Также захватчики продвинулись вблизи поселка Двуречанское. На другом участке фронта, в Волчанске, DeepState зафиксировал успехи россиян на нескольких участках – как на левом, так и правом флангах. Среди них – на южном берегу реки Волчья. При этом значительную активизацию врага Генштаб ВСУ все же не фиксировал. Количество боев ниже того, которое было летом и в начале осени. В течение недели в сутки не Харьковщине фиксировали около 10 боев, только 27 ноября был всплеск – количество вражеских атак достигло 18 на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях вместе.

Недостаток «флаговтыкателей» В Купянске

Одновременно с боевыми действиями на земле в эти дни идет максимально напряженная информационная война. Ее причины мы разбирали в предыдущем выпуске проекта «Война рядом». Если коротко, речь идет о повышении ставок и поиске «козырных карт» в момент очередного нападения миротворчества у президента США Трампа. Россия работает на создание картинки сплошных побед. Однако в большинстве случаев слова не соответствуют реальности. Так случилось с Купянском, который российский генерал Герасимов «освободил» на словах второй раз за несколько месяцев. А по факту – город оккупантам так и не дается.

«Возникла для них патовая ситуация, когда часть вошла малыми группами на северные окраины, частично даже заходили в центральные, но были отрезаны с помощью украинских ударных БпЛА от основных сил, от пополнений и от логистики. То есть они оказались в городе, это были небольшие группы. В начале их было около сотни человек, сейчас их меньше 50. Они там отрезаны и они не могут производить активные действия просто потому, что у них нет поставок. С другой стороны, выбивать их из тех подвалов, где они сидят, это отдельная задача со звездочкой. Потому что это штурмовые действия в городе – раз, и штурмовые действия в городе при активном противодействии русских дронов – два. Поэтому это опасно для обеих сторон, и имеем подобную ситуацию в самом городе», — отметил Виктор Трегубов, начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил.

Несоответствие заявлений российского командования реалиям на земле констатируют не только украинские военные и аналитики. Но и американский Институт изучения войны и русский эмигрантский Conflict Intelligence Team».

«На днях начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что город полностью захвачен. И даже были продемонстрированы кадры «флаговтыков» в разных частях города. Вот только проблема в том, что большая часть этих «флаговтыков» произошла на правобережной, то есть в западной части Купянска, а вот на левобережной, то есть в восточной части Купянска в эти же самые дни отмечалось присутствие украинских солдат. Так что нет, Купянск не захвачен«, — заявил Руслан Левиев, основатель группы Conflict Intelligence Team.

Не дался Купянск – «освобождают» Волчанск

Прогноз Левиева по поводу дальнейшего роста количества «победных реляций» уже сбывается. На этой неделе россияне на словах освободили Волчанск. Соответствующие заявления о полном захвате развалин города зафиксировал Институт изучения войны. Аналитики эти российские утверждения опровергли. При этом ситуация в Волчанске и вокруг города действительно напряженная.

«Следует отметить засилье противника на Волчанском направлении. Он пытается продвинуться вот сюда, в район Синельниково-Кигельное-Вильча-Лиман, действуя через лесной массив западнее Волчанская. Почему это для него важно в тактическом смысле? Потому что это позволит перерезать как рокаду эту на Старицу, вдоль которой обороняются украинские войска, так и дорогу на Старый Салтов, которая с юга ведет. Это одна из коммуникаций для материально-технического обеспечения части подразделений ВСУ, обороняющихся на Волчанском направлении. СКЛ На Рубежанском шоссе хотят прорваться, сюда выйти. Это противнику позволит создать очевидную фланговую угрозу нашим подразделениям, которые обороняются в городе», — отметил Константин Машовец, военный обозреватель.

Реванш за Харьковское контрнаступление?

В действиях российской армии на всем северо-востоке Харьковской области Константин Машовец видит более широкий замысел.

«Замысел очевиден: этими ударами по сходящимся в районе Великого Бурлука направлениям УВ «Север» противник пытается взять реванш за наступление осенью 2022 года ВСУ – занять этот северо-восточный район Харьковской области. Пытаются этими наступлениями во встречных направлениях прорваться на Великий Бурлук. Они сейчас достаточно активно атакуют в районе Амбарного, заняли Отрадное и вышли к Двуречанскому», — заявил Константин Машовец, военный обозреватель.

Ближайшая задача врага, по мнению обозревателя, — обойти с севера и юга мощный узел обороны ВСУ в районе Колодезного. Несмотря на очевидность намерений врага на северо-востоке Харьковщины, под большим сомнением реальность их реализации, тем более в обозримом будущем. Ведь ВСУ держат оборону на этих участках с самого завершения контрнаступления, то есть с осени 2022 года. За три года врагу не удалось совершить ни одного значительного прорыва.

Обезвожить и заморозить: РФ уничтожает инфраструктуру

Российские захватчики продолжают методически уничтожать критическую инфраструктуру в Харьковской области. Причем к задаче «отключить Харькову свет» на этой неделе добавились очевидные попытки обезвоживать и заморозить. Харьков пережил три подряд мощных воздушных атаки.

«К сожалению, четыре человека погибли, среди них три женщины и один мужчина. Что касается раненых, сейчас мы имеем 18 человек, которые обратились за медицинской помощью. Некоторые находятся в больнице, в состоянии средней тяжести. Что касается последствий, то очень много разрушений. Это прежде всего частные жилые дома. Некоторые из них просто не подлежат восстановлению, потому что все разбиты. Кроме этого, пострадали многоэтажки. Была разбита трансформаторная подстанция, питавшая определенные районы Харькова. Был поврежден трубопровод теплоснабжения. Также были повреждены электрические сети, крыши», — сообщил Игорь Терехов, мэр Харькова, 24 ноября 2025.

«Ночью была очередная массированная атака на Харьковскую область. Это населённые пункты Харьковского и Чугуевского района. Враг бил по критической инфраструктуре. Пострадала снова энергетика. Мы ощущаем аварийные отключения от энергосистемы по Чугуеву. Это около 25 тысяч абонентов. Далее у нас идет ограниченное водоснабжение по Харькову», — сказал Олег Синегубов, начальник ХОВА, 25 ноября 2025.

«Враг атаковал трансформаторную подстанцию ​​Харьковоблэнерго, питающую подачу воды в Харьков. Нам удалось удержать систему отопления, нам удалось запитать около 60% харьковчан. Мы удержали систему отопления и водоснабжения предоставляем благодаря тому, что сделали так называемый «энергетический остров», и сегодня перешли на собственную генерацию — для того, чтобы поддерживать водоснабжение и предоставлять услуги по отоплению», — пояснил 25 ноября 2025 Игорь Терехов, мэр Харькова.

«В результате ночной атаки на один из наших энергетических объектов в области есть проблема с теплоснабжением по Харькову и нескольким населенным пунктам области. Всего это больше 100 тысяч абонентов», — сообщил Олег Синегубов, начальник ХОВА, 26 ноября 2025.

Харьковские коммунальщики и облэнерго прилагают титанические усилия, чтобы инфраструктура города продолжала функционировать. Пока это удается – в том числе и благодаря созданным ранее элементам «энергетического острова». Впрочем, горожанам советуют запастись не только терпением, но и технической водой, повербанками и зарядными станциями.