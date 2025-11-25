Сколько военных РФ сейчас в Купянске и какой новый дедлайн у Кремля по захвату

До пятидесяти российских военных сейчас находится в Купянске, но «выбивать их из подвалов — это задача со звездочкой», отметил в эфире нацмарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Он напомнил, что в начале ноября россияне попытались осуществить прорыв в город, но переоценили свои возможности.

«И возникла для них патовая ситуация, когда часть вошла небольшими группами на северные окраины, частично даже заходила в центр, но в итоге была отрезана с помощью украинских ударных БпЛА от основных сил, от пополнений и от логистики. То есть они оказались в городе, это были небольшие относительно группы. В начале их было около сотни человек, сейчас их меньше пятидесяти. Они там отрезаны и не могут проводить активные действия просто потому, что у них нет снабжения. С другой стороны, выбивать их из тех подвалов, в которых они сидят, это отдельная задача со звездочкой. Потому что это штурмовые действия в городе — раз, и штурмовые действия в городе при активном противодействии российских дронов — два. Поэтому это опасно для обеих сторон и мы имеем такую ситуацию в самом городе», — пояснил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Что касается окрестностей Купянска, попыток россиян обойти город с запада, с юга и вытеснить украинские подразделения с восточного берега реки Оскол, то там противник имеет возможность давить, отметил начальник управления коммуникаций.

Последний дедлайн по захвату Купянска, который объявлял противник, — был 15 ноября, продолжил Трегубов.

«15 ноября уже должен был быть взят Купянск… Более того, 15-го они начали сбрасывать российские флаги на те позиции, где еще сидели люди, чтобы они махали флагами и показывали, что вот есть контроль над городом. Потому что иначе оказывалось, что не только Герасимов обманул Путина, а Путин обманул весь мир, когда он выступил с заявлением о том, что город под контролем, а под городом окружены 15 украинских батальонов. Они должны были это симулировать, но мы сейчас уже знаем, что и симуляция особо не удалась. Теперь они вроде бы перенесли дедлайн до конца года, насколько мы слышали. Но учитывая ситуацию там, это тоже не выглядит для них никоим образом реалистичным. Просто какой-то дедлайн нужно называть», — добавил спикер.