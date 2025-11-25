Скільки військових РФ зараз у Куп’янську і який новий дедлайн щодо захоплення

До п’ятдесяти російських військових зараз перебувають у Куп’янську, але «вибивати їх із підвалів — це завдання із зірочкою», зазначив в етері нацмарафону начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Він нагадав, що на початку листопада росіяни спробували здійснити прорив у місто, але переоцінили свої можливості.

“І виникла для них патова ситуація, коли частина увійшла малими групами на північні околиці, частково навіть заходили в центральні, але зрештою були відрізані за допомогою українських ударних БпЛА від основних сил, від поповнень і від логістики. Себто вони опинилися в місті, це були невеликі відносно групи. На початку їх було близько сотні осіб, зараз їх менше ніж п’ятдесят. Вони там відрізані й вони не можуть проводити активні дії просто тому, що в них немає постачання. З іншого боку, вибивати їх з тих підвалів, в яких вони сидять, це ж окреме завдання з зірочкою. Бо це штурмові дії в місті – раз, і штурмові дії в місті за активної протидії російських дронів – два. Тому це небезпечно для обох боків і маємо таку ситуацію в самому місті”, – пояснив Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Щодо околиць Куп’янська, спроб росіян обійти місто із заходу, з півдня та витіснити українські підрозділи зі східного берега річки Оскіл, то там супротивник має можливість тиснути, зазначив начальник управління комунікацій.

Останній дедлайн щодо захоплення Куп’янська, який оголошував супротивник, був 15 листопада, продовжив Трегубов.

“15 листопада мав вже бути взятий Куп’янськ… Більше того, 15 вони почали скидати російські прапори на ті позиції, де ще сиділи люди, щоб вони махали прапорами і показували, що ось є контроль над містом. Бо інакше виявлялося, що не тільки Герасимов обманув Путіна, а Путін обманув весь світ, коли він виступив із заявою про те, що місто під контролем, а під містом оточені 15 українських батальйонів. Вони мали це симулювати, але ми зараз вже знаємо, що і симуляція особливо не вдалася. Тепер вони начебто перенесли дедлайн до кінця року, наскільки ми чули. Але враховуючи ситуацію там, це теж не виглядає для них жодним чином реалістичним. Просто якийсь дедлайн треба називати”, – додав речник.