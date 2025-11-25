Ночная массированная атака на Харьковщину: где нет света, что с водой – ОВА
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что ночью регион пережил массированную атаку. Под ударом были населённые пункты Харьковского и Чугуевского районов.
По словам Синегубова, враг бил по критической инфраструктуре. В частности, пострадала энергетика.
«Мы ощущаем аварийные отключения от энергосистемы по Чугуеву. Это около 25 тысяч абонентов. Дальше у нас ограничение водоснабжения по Харькову», — сказал глава ХОВА.
Он добавил, что все службы работают над ликвидацией последствий ударов.
«Одна только раненая девочка 15 лет. Она была ранена при массированной атаке на Харьков 23 числа, однако обратилась только сейчас», – уточнил Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, массированному удару беспилотниками подвергся объект критической инфраструктуры в Чугуеве вечером 24 ноября, сообщала мэр города Галина Минаева. Она предупреждала о возможных временных перебоях с водоснабжением.
В связи с ночными технологическими переподключениями систем водоснабжения, которые стало необходимо провести после вражеских обстрелов энергообъектов области, в Харькове ночью временно прекратили водоснабжение. Утром в горсовете сообщили, что с 06:30 до 09:00 начнут подавать холодную воду в городе. Однако в некоторых районах оно может появиться нескоро.
Новости по теме:
25 ноября 2025 в 12:10