Нічна масована атака на Харківщину: де немає світла, що з водою – Синєгубов

Записано 12:10   25.11.2025
Вікторія Яковенко
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що вночі регіон пережив масовану атаку. Під ударом були населені пункти Харківського та Чугуївського районів.

За словами Синєгубова, ворог бив по критичній інфраструктурі. Зокрема, постраждала енергетика.

«Ми відчуваємо аварійні відключення від енергосистеми по Чугуєву. Це приблизно 25 тисяч абонентів. Далі у нас обмеження водопостачання по Харкову», – сказав голова ХОВА.

Він додав, що усі служби наразі працюють над ліквідацією наслідків ударів.

«Одна лише поранена дівчинка 15 років. Вона була поранена при масованій атаці на Харків 23 числа, однак звернулася лише зараз», – уточнив Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, масованого удару безпілотниками зазнав об’єкт критичної інфраструктури у Чугуєві ввечері 24 листопада, повідомляла мер міста Галина Мінаєва. Вона попереджала про можливі тимчасові перебої з водопостачанням.

У зв’язку з нічними технологічними перепідключеннями систем водопостачання, які стало необхідно провести після ворожого обстрілу енергооб’єктів області, у Харкові вночі тимчасово припинили водопостачання. Вранці у міськраді інформували, що з 06:30 до 09:00 почнуть подавати холодну воду в місті. Однак у деяких районах вона може з’явитись нескоро.

Автор: Вікторія Яковенко
