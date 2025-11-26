На Харьковщине более 100 тысяч абонентов остались без тепла после обстрелов

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что враг продолжает бить по объектам критической инфраструктуры на Харьковщине. В частности, в регионе возникли проблемы с теплоснабжением.

«В результате ночной атаки на один из наших энергетических объектов в области – есть проблематика с теплоснабжением по городу Харькову и нескольким населенным пунктам. Всего это более 100 тысяч абонентов», — отметил Синегубов.

Он добавил, что все службы работают на месте, чтобы устранить последствия атак и приступить к ремонту.

«Сейчас мы уже возобновили электроснабжение в населенные пункты, которые в результате последних обстрелов за последние дни были без электроэнергии. У нас действуют сейчас по области две очереди отключений», — рассказал глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»