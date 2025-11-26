На Харківщині понад 100 тисяч абонентів залишились без тепла після обстрілів

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що ворог продовжує бити по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Зокрема, в регіоні виникли проблеми з теплопостачанням.

«Внаслідок нічної атаки на один із наших енергетичних об’єктів в області – є проблематика з теплопостачанням по місту Харкову і декількох населених пунктів. Усього це більше 100 тисяч абонентів наразі», – зазначив Синєгубов.

Він додав, що всі служби працюють на місці, щоб усунути наслідки атак і розпочати ремонти.

«Наразі ми вже відновили електропостачання до населених пунктів, які внаслідок останніх обстрілів останні дні були без електроенергії. У нас діють наразі по області дві черги відключень», – розповів голова ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”