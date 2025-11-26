Live

На Харківщині понад 100 тисяч абонентів залишились без тепла після обстрілів

Записано 14:47   26.11.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині понад 100 тисяч абонентів залишились без тепла після обстрілів Скриншот

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що ворог продовжує бити по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Зокрема, в регіоні виникли проблеми з теплопостачанням.

«Внаслідок нічної атаки на один із наших енергетичних об’єктів в області – є проблематика з теплопостачанням по місту Харкову і декількох населених пунктів. Усього це більше 100 тисяч абонентів наразі», – зазначив Синєгубов.

Він додав, що всі служби працюють на місці, щоб усунути наслідки атак і розпочати ремонти.

«Наразі ми вже відновили електропостачання до населених пунктів, які внаслідок останніх обстрілів останні дні були без електроенергії. У нас діють наразі по області дві черги відключень», – розповів голова ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: Вночі росіяни вдарили по передмістю Харкова – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Єрмак: мирний план скоротили, коли Зеленський хоче зустрітись з Трампом
Єрмак: мирний план скоротили, коли Зеленський хоче зустрітись з Трампом
26.11.2025, 15:05
Завтра частина Холодногірського району буде без газу – адреси
Завтра частина Холодногірського району буде без газу – адреси
26.11.2025, 11:47
Пожежа у Харкові: ДСНСники врятували чоловіка, чому загорівся дім (фото)
Пожежа у Харкові: ДСНСники врятували чоловіка, чому загорівся дім (фото)
26.11.2025, 12:17
Коли потрібно чистити форсунки?
Коли потрібно чистити форсунки?
26.11.2025, 11:59
До Дня Святого Миколая: чи подорожчали солодощі в Харкові, ціни
До Дня Святого Миколая: чи подорожчали солодощі в Харкові, ціни
26.11.2025, 12:36
Новини Харкова – головне 26 листопада: удари по передмістю, відключення світла
Новини Харкова – головне 26 листопада: удари по передмістю, відключення світла
26.11.2025, 14:25

Новини за темою:

25.11.2025
Майже сотню БпЛА запустили по Харківській області окупанти за добу
24.11.2025
Двома сотнями БпЛА, ракетами і КАБами атакували Харківщину за тиждень – деталі
24.11.2025
36 обстрілів Харкова за тиждень: які райони були під ударом – статистика
24.11.2025
Терехов: пошкоджена електропідстанція й доми. Що відбувається на місцях ударів
24.11.2025
Сьогодні в Харкові по-новому ходить транспорт через обстріли


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Харківщині понад 100 тисяч абонентів залишились без тепла після обстрілів», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2025 в 14:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що ворог продовжує бити по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині.".