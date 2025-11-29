Росіяни просунулися у Вовчанську, йдуть у бік Великого Бурлука: у чому задум

Росіяни просуваються на північному сході Харківщини. Машовець вважає: ціль окупантів – взяти реванш за Харківський контрнаступ. Поки «освобождать» вдається тільки на словах. Не встигла «охолонути» брехня про Куп’янськ – настав час фейків про Вовчанськ. Харкову влаштували зневоднення. Про злочини РФ, дії оборонців на Харківщині та боротьбу за світло, тепло і воду – далі в огляді МГ «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Протягом тижня аналітики DeepState повідомляли про просування ворога у Вовчанську та в прикордонні Харківщини. До червоної зони із сірої на мапі проєкту перейшли сіла Одрадне та Бологівка Дворічанської громади. Також загарбники просунулися поблизу селища Дворічанське. На іншій ділянці фронту, у Вовчанську, DeepState зафіксував успіхи росіян на декількох ділянках – як на лівому, так і на правому флангах. У тому числі – на південному березі річки Вовча. При цьому значної активізації ворога Генштаб ЗСУ все ж не фіксував. Кількість боїв нижча за ту, яка була влітку та на початку осені. Протягом тижня на добу не Харківщині фіксували близько десятка боїв, лише двадцять сьомого листопада був сплеск – кількість ворожих атак сягнула вісімнадцяти на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках разом.

Нестача «прапоровтиків» у Куп’янську

Одночасно з бойовими діями на землі в ці дні триває максимально напружена інформаційна війна. Її причини ми розбирали в попередньому випуску проєкту «Війна поруч». Якщо коротко, йдеться про підвищення ставок і пошук «козирних карт» у момент чергового нападу миротворчості в президента США Трампа. Росія працює на створення картинки суцільних перемог. Проте в більшості випадків слова не відповідають реальності. Так уже сталося з Куп’янськом, який російський генерал Герасимов «освободил» на словах вдруге за кілька місяців. А по факту – місто окупантам так і не дається.

“Виникла для них патова ситуація, коли частина увійшла малими групами на північні околиці, частково навіть заходили в центральні, але зрештою були відрізані за допомогою українських ударних БпЛА від основних сил, від поповнень і від логістики. Себто вони опинилися в місті, це були невеликі відносно групи. На початку їх було близько сотні осіб, зараз їх менше ніж п’ятдесят. Вони там відрізані й вони не можуть проводити активні дії просто тому, що в них немає постачання. З іншого боку, вибивати їх з тих підвалів, в яких вони сидять, це ж окреме завдання з зірочкою. Бо це штурмові дії в місті – раз, і штурмові дії в місті за активної протидії російських дронів – два. Тому це небезпечно для обох боків і маємо таку ситуацію в самому місті”, – заявив Віктор Трегубов, начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил.

Невідповідність заяв російського командування реаліям на землі констатують не лише українські військові й аналітики. Але й американський Інститут вивчення війни та російська емігрантська “Conflict Intelligence Team”.

“На днях начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что город полностью захвачен. И даже были продемонстрированы кадры «флаговтыков» в разных частях города. Вот только проблема в том, что большая часть этих «флаговтыков» произошла на правобережной, то есть в западной части Купянска, а вот на левобережной, то есть в восточной части Купянска в эти же самые дни отмечалось присутствие украинских солдат. Так что нет, Купянск не захвачен”, — заявив Руслан Левієв, засновник групи Conflict Intelligence Team.

Не дався Куп’янськ – «освобождают» Вовчанськ

Прогноз Левієва щодо подальшого зростання кількості «переможних реляцій» уже збувається. На цьому тижні росіяни на словах «освободили» Вовчанськ. Відповідні заяви про повне захоплення руїн міста зафіксував Інститут вивчення війни. Аналітики ці російські твердження спростували. При цьому ситуація у Вовчанську та навколо міста дійсно напружена.

“Варто відзначити засилля противника на Вовчанському напрямку. Він намагається просунутися ось сюди, в район Синельникове-Цегельне-Вільча-Лиман, діючи через лісовий масив західніше Вовчанська. Чому це для нього важливо в тактичному сенсі? Тому що це дасть можливість перерізати як рокаду цю на Старицю, вздовж якої обороняються українські війська, так і дорогу на Старий Салтів, яка з півдня веде. Це одна з комунікацій для матеріально-технічного забезпечення частини підрозділів ЗСУ, які обороняються на Вовчанському напрямку. СКЛ На Рубіжанське шосе хочуть прорватися, сюди вийти. Це противнику дасть можливість створити очевидну флангову загрозу нашим підрозділам, які обороняються в місті”, – зазначив Костянтин Машовець, воєнний оглядач.

Реванш за Харківський контрнаступ?

У діях російської армії по всьому північному сході Харківської області Костянтин Машовець бачить ширший задум.

“Задум очевидний: цими ударами по напрямках, які сходяться в районі Великого Бурлука, по суті УВ «Север» противника намагається взяти реванш за наступ осінню 2022 року ЗСУ – зайняти цей північно-східний район Харківської області. Намагаються цими наступами в зустрічних напрямках прорватися на Великий Бурлук. Вони зараз достатньо активно атакують у районі Амбарного, зайняли Одрадне та вийшли до Дворічанського“, – заявив Костянтин Машовець, військовий оглядач.

Найближче завдання ворога, на думку оглядача, – обійти з півночі та півдня потужний вузол оборони ЗСУ в районі Колодязного. Попри очевидність намірів ворога на північному сході Харківщини, під великим сумнівом реальність їхньої реалізації, тим більше в осяжному майбутньому. Адже ЗСУ тримають оборону на цих ділянках із самого завершення контрнаступу, тобто з осені дві тисячі двадцять другого року. За три роки ворогу не вдалося здійснити жодного значного прориву.

Зневоднити та заморозити: РФ знищує інфраструктуру

Російські загарбники продовжують методично нищити критичну інфраструктуру на Харківщині. Причому до завдання «вимкнути Харкову світло» на цьому тижні додалися очевидні спроби зневоднити та заморозити. Харків пережив три підряд потужні повітряні атаки.

“На жаль, чотири людини загинули, серед яких троє жінок і один чоловік. Що стосується поранених, то на теперішню годину ми маємо 18 людей, які звернулись за медичною допомогою. Деякі з них знаходяться у лікарні, в стані середньої важкості. Що стосується наслідків, то дуже багато руйнацій. Це, перш за все, приватні житлові будинки. Деякі з них просто не підлягають відбудові, бо вони всі розтрощені. Крім цього, постраждали багатоповерхівки. Була розтрощена трансформаторна підстанція, яка живила певні райони міста Харкова. Був пошкоджений трубопровід теплопостачання. Теж були пошкоджені електричні мережі, були пошкоджені дахи“, — повідомив Ігор Терехов, мер Харкова, 24 листопада 2025 року.

“Вночі мали чергову масовану атаку на Харківську область. Це дійсно населені пункти Харківського та Чугуївського району. Ворог бив по критичній інфраструктурі. Постраждала знову енергетика. Ми відчуваємо, скажімо так, аварійні відключення від енергосистеми по місту Чугуєву. Це приблизно 25 тисяч абонентів. Далі, у нас іде обмежене водопостачання по місту Харкову”, – повідомив Олег Синєгубов, начальник ХОВА, 25 листопада 2025 року.

“Ворог атакував трансформаторну підстанцію Харківобленерго, яка заживлювала подачу води до міста Харкова. Нам вдалося утримати систему опалення, нам вдалося заживити приблизно 60% харків’ян. Ми утримали систему опалення і водопостачання надаємо завдяки тому, що зробили так званий «енергетичний острів», і сьогодні перейшли на власну генерацію – для того, щоб підтримувати водопостачання і надавати послуги з опалення“, – пояснив 25 листопада 2025 року Ігор Терехов, мер Харкова.

“Внаслідок нічної атаки на один із наших енергетичних об’єктів в області є проблематика з теплопостачанням по місту Харкову і декількох населених пунктах області. Усього це понад 100 тисяч абонентів наразі“, – повідомив Олег Синєгубов, начальник ХОВА, 26 листопада 2025 року.

Харківські комунальники та обленерго докладають титанічних зусиль, аби інфраструктура міста продовжувала функціонувати. Наразі це вдається – в тому числі й завдяки створеним раніше елементам «енергетичного острова». Утім містянам радять запастися не тільки терпінням, але й технічною водою, повербанками та зарядними станціями.