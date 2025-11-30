Live

РФ захопила Борівську Андріївку та просунулася на Куп’янщині? Відповідь ISW

Україна 07:23   30.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ захопила Борівську Андріївку та просунулася на Куп’янщині? Відповідь ISW

Нещодавно росіяни розповсюдили серію фейків про нібито просування ЗС РФ на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямах, зазначили в Інституті вивчення війни (ISW).

Так, російські блогери стверджували, що окупанти просунулися до залізничної станції Гарбузівка ​​на півночі від Вільчі – населений пункт розташований на півночі області. Проте, встановили аналітики, ця інформація – хибна.

Крім того, російські блогери писали, що росіяни повністю захопили Борівську Андріївку на Борівському напрямі, а також увійшли до Петропавлівки на Куп’янщині. Нічого із цього експерти також не змогли підтвердити. Проте, уточнили в Інституті вивчення війни, незначне просування ворога на Куп’янщині все ж таки є.

“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Петропавлівки (на схід від Куп’янська) під час механізованого штурму”, – уточнили в ISW.

Читайте також: Росіяни просунулися у Вовчанську, йдуть у бік Великого Бурлука: у чому задум

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова – головне за 30 листопада: що відомо про просування росіян
Новини Харкова – головне за 30 листопада: що відомо про просування росіян
30.11.2025, 07:33
Як вимикатимуть світло 30 листопада у Харківській області: графіки
Як вимикатимуть світло 30 листопада у Харківській області: графіки
29.11.2025, 23:07
Росіяни просунулися у Вовчанську, йдуть у бік Великого Бурлука: у чому задум
Росіяни просунулися у Вовчанську, йдуть у бік Великого Бурлука: у чому задум
29.11.2025, 22:03
Сьогодні 30 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 30 листопада 2025: яке свято та день в історії
30.11.2025, 06:00
Новини Харкова – головне за 29 листопада: двоє загиблих і п’ятеро постраждалих
Новини Харкова – головне за 29 листопада: двоє загиблих і п’ятеро постраждалих
29.11.2025, 22:33
Вночі до 2 морозу. Прогноз погоди на 30 листопада у Харкові й області
Вночі до 2 морозу. Прогноз погоди на 30 листопада у Харкові й області
29.11.2025, 20:33

Новини за темою:

28.11.2025
Росіяни заявили про повну окупацію Вовчанська, що говорять у Deep State
27.11.2025
Українські захисники, ймовірно, просунулися на Борівському напрямку – ISW
26.11.2025
ISW: за відмову воювати бійця РФ прив’язали до дерева, поки поряд літали БпЛА
23.11.2025
ISW проаналізував ситуацію в Куп’янську на тлі доповіді Герасимова
22.11.2025
Чи мала армія РФ просування на фронтах Харківщини – інформація ISW


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «РФ захопила Борівську Андріївку та просунулася на Куп’янщині? Відповідь ISW», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2025 в 07:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нещодавно росіяни розповсюдили серію фейків про нібито просування ЗС РФ на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямах, зазначили в Інституті вивчення війни (ISW).".