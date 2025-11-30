Сьогодні вранці РФ хотіла підняти триколор у Вовчанську (відео)

Сьогодні, 30 листопада, ворог знову спробував встановити російський прапор у Вовчанську. Це була вже третя спроба підняти триколор у місті за цю осінь, зазначили у 57-й окремій мотопіхотній бригаді ім. Костя Гордієнка.

Проте реалізувати задумане ворог так і не зміг – військових РФ ліквідували Сили оборони України.

“Одного шукача пригод 2 мотопіхотний батальйон “Вовкодави” 57 ОМПБр ліквідували дроном, іншого – стрілецькою зброєю знищили піхотинці“, – зазначили в повідомленні.

Бійці також зазначили: попри щоденні штурми росіян, ЗСУ відбивають усі атаки. І як би ворог не намагався “видати бажане за дійсне” місто залишається під контролем української армії.

Відео: 57 ОМПБр ім. Костя Гордієнка