Двоє харків’ян намагалися заїхати до Козачої Лопані й потрапили під удар дрона
Фото: Сергій Зеленський/телеграм
Сьогодні, 30 листопада, близько 10:00 двоє чоловіків 36-ти та 39-ти років, які намагалися заїхати до Козачої Лопані, опинилися під ударом дрона, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Водій та пасажир отримали контузію та черепно-мозкові травми.
“Також у 36-річного чоловіка відкритий перелом кісток лівої гомілки. У стані середньої важкості постраждалих було госпіталізовано до однієї з харківських лікарень”, – уточнив Задоренко.
Він також акцентував, що постраждалі – харків’яни, які не жили в Козачій Лопані. Мета їхнього візиту до селища наразі невідома.
Читайте також: Сьогодні вранці РФ хотіла підняти триколор у Вовчанську (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: дрон, задоренко, Козача Лопань, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Двоє харків’ян намагалися заїхати до Козачої Лопані й потрапили під удар дрона», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2025 в 12:35;