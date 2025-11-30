Live

Двоє харків’ян намагалися заїхати до Козачої Лопані й потрапили під удар дрона

Події 12:35   30.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє харків’ян намагалися заїхати до Козачої Лопані й потрапили під удар дрона Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Сьогодні, 30 листопада, близько 10:00 двоє чоловіків 36-ти та 39-ти років, які намагалися заїхати до Козачої Лопані, опинилися під ударом дрона, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. 

Водій та пасажир отримали контузію та черепно-мозкові травми.

“Також у 36-річного чоловіка відкритий перелом кісток лівої гомілки. У стані середньої важкості постраждалих було госпіталізовано до однієї з харківських лікарень”, – уточнив Задоренко.

Він також акцентував, що постраждалі – харків’яни, які не жили в Козачій Лопані. Мета їхнього візиту до селища наразі невідома.

Читайте також: Сьогодні вранці РФ хотіла підняти триколор у Вовчанську (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
