Двоє харків’ян намагалися заїхати до Козачої Лопані й потрапили під удар дрона

Сьогодні, 30 листопада, близько 10:00 двоє чоловіків 36-ти та 39-ти років, які намагалися заїхати до Козачої Лопані, опинилися під ударом дрона, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Водій та пасажир отримали контузію та черепно-мозкові травми.

“Також у 36-річного чоловіка відкритий перелом кісток лівої гомілки. У стані середньої важкості постраждалих було госпіталізовано до однієї з харківських лікарень”, – уточнив Задоренко.

Він також акцентував, що постраждалі – харків’яни, які не жили в Козачій Лопані. Мета їхнього візиту до селища наразі невідома.