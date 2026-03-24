Террор приграничья Харьковщины продолжается: FPV атаковал женщину на скутере

Происшествия 21:05   24.03.2026
Елена Нагорная
Российский FPV-дрон около 16:00 24 марта пытался атаковать 34-летнюю жительницу приграничного поселка Казачья Лопань, когда она ехала на скутере в направлении Цуповки.

Женщина совершила маневр, съехала с проезжей части и упала, получив ушиб глаза и легкое сотрясение мозга, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

Около 18:20 пострадавшая обратилась в Дергачевскую центральную больницу.

«Слава богу, что жительница вовремя отреагировала на угрозу и осталась жива. Эта ситуация в очередной раз подтверждает постоянную опасность поражения вражескими дронами возле границы, поэтому самым действенным вариантом спасения остается эвакуация на более безопасную территорию», — подчеркнул Задоренко.

Заявку на эвакуацию можно оставить на горячую линию Единого координационного гуманитарного центра по номеру 203 или по телефонам экстренных служб 102 и 112.

Напомним, 24 марта в эфире «Суспільного» глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко констатировал, что в приграничных населенных пунктах ситуация остается крайне сложной. Россияне применяют не только беспилотники, но и артиллерию — от минометов до тяжелых РСЗО. В Казачьей Лопани сейчас проживают около 400 человек, которые не хотят покидать свои дома. Они живут без электро- и газоснабжения.

В 14:30 «Молния» попала в одно из админзданий в Дергачах, повредив крышу и стену. Около 15:10 БпЛА неустановленного типа упал на открытой территории в селе Безруки, вызвав возгорание сухостоя.

