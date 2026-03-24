Террор приграничья Харьковщины продолжается: FPV атаковал женщину на скутере
Российский FPV-дрон около 16:00 24 марта пытался атаковать 34-летнюю жительницу приграничного поселка Казачья Лопань, когда она ехала на скутере в направлении Цуповки.
Женщина совершила маневр, съехала с проезжей части и упала, получив ушиб глаза и легкое сотрясение мозга, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
Около 18:20 пострадавшая обратилась в Дергачевскую центральную больницу.
«Слава богу, что жительница вовремя отреагировала на угрозу и осталась жива. Эта ситуация в очередной раз подтверждает постоянную опасность поражения вражескими дронами возле границы, поэтому самым действенным вариантом спасения остается эвакуация на более безопасную территорию», — подчеркнул Задоренко.
Заявку на эвакуацию можно оставить на горячую линию Единого координационного гуманитарного центра по номеру 203 или по телефонам экстренных служб 102 и 112.
Напомним, 24 марта в эфире «Суспільного» глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко констатировал, что в приграничных населенных пунктах ситуация остается крайне сложной. Россияне применяют не только беспилотники, но и артиллерию — от минометов до тяжелых РСЗО. В Казачьей Лопани сейчас проживают около 400 человек, которые не хотят покидать свои дома. Они живут без электро- и газоснабжения.
В 14:30 «Молния» попала в одно из админзданий в Дергачах, повредив крышу и стену. Около 15:10 БпЛА неустановленного типа упал на открытой территории в селе Безруки, вызвав возгорание сухостоя.
Читайте также: На Харьковщине хотят обезопасить поезда, каким образом – держат в секрете
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, Дергачи, Казачья Лопань, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Террор приграничья Харьковщины продолжается: FPV атаковал женщину на скутере», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 21:05;