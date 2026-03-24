Терор прикордоння Харківщини триває: FPV-дрон полював на жінку на скутері
Російський FPV-дрон близько 16:00 24 березня намагався атакувати 34-річну мешканку прикордонного селища Козача Лопань, коли вона їхала на скутері у напрямку Цупівки.
Жінка здійснила маневр, з’їхала з проїжджої частини та впала, отримавши забій ока та легкий струс мозку, повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.
Близько 18:20 постраждала звернулася до Дергачівської центральної лікарні.
“Слава богу, що мешканка вчасно відреагувала на загрозу і залишилася живою. Ця ситуація вкотре підтверджує постійну небезпеку ураження ворожими дронами поблизу кордону, тож найдієвішим варіантом порятунку залишається евакуація на більш безпечну територію”, – наголосив Задоренко.
Заявку на евакуацію можна залишити на гарячу лінію Єдиного координаційного гуманітарного центру за номером 203 або за телефонами екстрених служб 102 та 112.
Нагадаємо, 24 березня в етері «Суспільного» голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко констатував, що у прикордонних населених пунктах громади ситуація залишається вкрай складною. Росіяни застосовують не лише безпілотники, а й артилерію – від мінометів до важких РСЗВ. У Козачій Лопані зараз проживає близько 400 осіб, які не хочуть залишати свої будинки. Вони живуть без електро- та газопостачання.
О 14:30 “молния” влучила в одну з адмінбудівель у Дергачах, пошкодивши дах та стіну. Близько 15:10 БпЛА невстановленого типу впав на відкритій території у селі Безруки, спричинивши загоряння сухостою.
Новини за темою:
Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, Дергачі, Козача Лопань, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Терор прикордоння Харківщини триває: FPV-дрон полював на жінку на скутері», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 21:05;