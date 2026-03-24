Терор прикордоння Харківщини триває: FPV-дрон полював на жінку на скутері

Події 21:05   24.03.2026
Олена Нагорна
Російський FPV-дрон близько 16:00 24 березня намагався атакувати 34-річну мешканку прикордонного селища Козача Лопань, коли вона їхала на скутері у напрямку Цупівки.

Жінка здійснила маневр, з’їхала з проїжджої частини та впала, отримавши забій ока та легкий струс мозку, повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

Близько 18:20 постраждала звернулася до Дергачівської центральної лікарні.

“Слава богу, що мешканка вчасно відреагувала на загрозу і залишилася живою. Ця ситуація вкотре підтверджує постійну небезпеку ураження ворожими дронами поблизу кордону, тож найдієвішим варіантом порятунку залишається евакуація на більш безпечну територію”, – наголосив Задоренко.

Заявку на евакуацію можна залишити на гарячу лінію Єдиного координаційного гуманітарного центру за номером 203 або за телефонами екстрених служб 102 та 112.

Нагадаємо, 24 березня в етері «Суспільного» голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко констатував, що у прикордонних населених пунктах громади ситуація залишається вкрай складною. Росіяни застосовують не лише безпілотники, а й артилерію – від мінометів до важких РСЗВ. У Козачій Лопані зараз проживає близько 400 осіб, які не хочуть залишати свої будинки. Вони живуть без електро- та газопостачання.

О 14:30 “молния” влучила в одну з адмінбудівель у Дергачах, пошкодивши дах та стіну. Близько 15:10 БпЛА невстановленого типу впав на відкритій території у селі Безруки, спричинивши загоряння сухостою.

