Чья Радьковка и как это сказывается на судьбе Купянска, объяснил Коваленко

Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко прокомментировал события, которые происходят в районе Радьковки на Купянщине.

«Даже если российские оккупанты и не контролируют именно село Радьковка, то они имеют возможность, как минимум, действовать по левому флангу от этого села через Голубовку, по берегу реки Оскол и каким-то образом бить сейчас по трассе Р-79. То есть, мы можем сейчас говорить о том, что российские оккупанты совершают штурмовые действия в районе автозаправочной станции, которая находится именно по этой дороге. Итак, находятся ли они в Радьковке или не находятся, сегодня пока мы говорим только о том, что россияне бьют именно по этой локации, по автозаправочной станции. При этом есть другой момент: российские штурмовые группы пытаются зайти в Московку. Это тоже очень интересный момент, потому что если бы они не контролировали ситуацию на самой трассе, а также в Радьковке, то, пожалуй, и в Московку (сейчас Мировое, – ред) они не могли бы зайти. Поэтому вопросов слишком много», – сказал Коваленко.

Исходя из этого, материально-техническое обеспечение правобережного Купянска действительно усложнено. А до самого Купянска оккупантам осталось не так уже и много. В то же время аналитик акцентировал: россияне до сих пор полностью не контролируют Кондрашовку.

«Кондрашовка, которая должна была прикрывать Радьковку, которую или контролируют россияне, или не контролируют, кто его знает, – официально, еще раз повторюсь, не подтверждено, что они зашли в Радьковку и закрепились там. Но Кондрашовка, в принципе, должна прикрывать Радьковку, и тот карман, который сейчас есть между Радьковкой и Кондрашовкой, он позволяет, мягко говоря, перерезать с направлением на Голубовку этот аппендикс и образовать небольшой, такой маленький, как любят говорить сами российские оккупанты, котелок в Радьковке для россиян. Это значительно бы обезопасило север правобережного Купянск от перспективы того, что, например, сейчас происходит в Покровске. А именно: накатов диверсионных групп в режиме нон-стоп 24/7», – объяснил эксперт.

При этом на данный момент Купянск явно не готов к такому развитию событий, добавил Коваленко.

Видео: Oboz.ua