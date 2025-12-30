Live

Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:06   30.12.2025
Оксана Якушко
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Наразі тривають бої на півночі та півдні Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сьогодні п’ять разів атакували позиції українських захисників біля населених пунктів Вовчанськ, Стариця та у бік Ізбицького та Лиману, два бої з окупантами наразі тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили один штурм росіян в напрямку села Богуславка.

На Лиманському напрямку сьогодні окупанти п’ять разів атакували біля населених пунктів Зарічне, Ямпіль та у бік Новосергіївки й Дружелюбівки. Наразі три бої тривають.

Читайте також: Новорічна казка: небачений снігопад накрив Харків (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
30.12.2025, 17:06
Збільшення «сірої» зони в районі Вовчанська на Харківщині підтвердили у ЗСУ
Збільшення «сірої» зони в районі Вовчанська на Харківщині підтвердили у ЗСУ
30.12.2025, 13:30
Зруйнований засніжений Куп’янськ: військові показали кадри з висоти (фото)
Зруйнований засніжений Куп’янськ: військові показали кадри з висоти (фото)
30.12.2025, 14:00
Новорічна казка: небачений снігопад накрив Харків (відео)
Новорічна казка: небачений снігопад накрив Харків (відео)
30.12.2025, 11:41
Чоловік по-варварські понівечив вхід у крамницю в центрі Харкова
Чоловік по-варварські понівечив вхід у крамницю в центрі Харкова
30.12.2025, 14:37
Новини Харкова – головне за 30 грудня: фронт, меморіал, місто замітає
Новини Харкова – головне за 30 грудня: фронт, меморіал, місто замітає
30.12.2025, 17:08

Новини за темою:

12.10.2025
Росіяни атакували на півночі Харківщини та на Куп’янщині – Генштаб ЗСУ
10.09.2025
Бій триває на Куп’янському напрямку: Генштаб на 16:00
27.08.2025
На східному півдні Харківщини найгарячіше – Генштаб ЗСУ
12.08.2025
На Харківщині йде бій: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
20.07.2025
Усик нокаутував Дюбуа і вдруге став абсолютним чемпіоном світу


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2025 в 17:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі тривають бої на півночі та півдні Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ.".