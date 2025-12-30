Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Наразі тривають бої на півночі та півдні Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сьогодні п’ять разів атакували позиції українських захисників біля населених пунктів Вовчанськ, Стариця та у бік Ізбицького та Лиману, два бої з окупантами наразі тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили один штурм росіян в напрямку села Богуславка.

На Лиманському напрямку сьогодні окупанти п’ять разів атакували біля населених пунктів Зарічне, Ямпіль та у бік Новосергіївки й Дружелюбівки. Наразі три бої тривають.