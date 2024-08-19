Генштаб: враг 20 раз атаковал на Купянском направлении, на Харьковском – 3 боя
Фото: Генштаб ВСУ
Противник на протяжении суток наносил авиаудары в районах населенных пунктов Малая Волчья, Старица, Купянск-Узловой и Чернещина, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Харьковском направлении шли три боя вблизи Липцев и Волчанска.
На Купянском направлении враг атаковал 20 раз. Силы обороны отбивали штурмовые действия недалеко от Глушковки, Стельмаховки, Колесниковки, Лозовой и Синьковки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиаудары, атаки, ВСУ, генштаб, зведення, направление, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 08:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противник на протяжении суток наносил авиаудары в районах населенных пунктов Малая Волчья, Старица, Купянск-Узловой и Чернещина, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".