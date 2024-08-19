Генштаб: враг 20 раз атаковал на Купянском направлении, на Харьковском – 3 боя

Противник на протяжении суток наносил авиаудары в районах населенных пунктов Малая Волчья, Старица, Купянск-Узловой и Чернещина, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении шли три боя вблизи Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении враг атаковал 20 раз. Силы обороны отбивали штурмовые действия недалеко от Глушковки, Стельмаховки, Колесниковки, Лозовой и Синьковки.