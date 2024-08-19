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Генштаб: враг 20 раз атаковал на Купянском направлении, на Харьковском – 3 боя

Общество 08:38   19.08.2024
Виктория Яковенко
Генштаб: враг 20 раз атаковал на Купянском направлении, на Харьковском – 3 боя Фото: Генштаб ВСУ

Противник на протяжении суток наносил авиаудары в районах населенных пунктов Малая Волчья, Старица, Купянск-Узловой и Чернещина, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении шли три боя вблизи Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении враг атаковал 20 раз. Силы обороны отбивали штурмовые действия недалеко от Глушковки, Стельмаховки, Колесниковки, Лозовой и Синьковки.

Читайте также: ISW: об уменьшении авиаударов по северу Харьковщины и ситуации на Купянщине

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 08:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противник на протяжении суток наносил авиаудары в районах населенных пунктов Малая Волчья, Старица, Купянск-Узловой и Чернещина, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".