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Бои на Харьковщине: за сутки оккупанты потеряли 120 человек — ОТГВ «Харьков»

Общество 10:19   19.08.2024
Виктория Яковенко
Бои на Харьковщине: за сутки оккупанты потеряли 120 человек — ОТГВ «Харьков» Фото: ОТГВ «Харьков»

С начала суток на Харьковском направлении продолжаются четыре боя. В районе Глубокого противник заменяет личный состав, а вблизи Липцев и Старицы фиксируются случаи неисполнения оккупантами приказов.

«В Волчанске оккупанты осуществили перегруппировку штурмовых групп, пополняют запасы боекомплекта и медикаментов. Центральную часть города враг обстреливал из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А», — сообщили в ОТГВ «Харьков».

По их данным, потери врага (безвозвратные и санитарные) за пошедшие сутки составили 120 человек. Также на Харьковском направлении враг потерял 86 единиц вооружения и военной техники, в том числе: 1 систему ПВО, 7 артсистем, 7 авто, 8 единиц специальной техники, 63 БпЛА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 10:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток на Харьковском направлении продолжаются четыре боя. В районе Глубокого противник заменяет личный состав, а вблизи Липцев и Старицы фиксируются случаи неисполнения оккупантами приказов.".