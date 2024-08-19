Бои на Харьковщине: за сутки оккупанты потеряли 120 человек — ОТГВ «Харьков»

С начала суток на Харьковском направлении продолжаются четыре боя. В районе Глубокого противник заменяет личный состав, а вблизи Липцев и Старицы фиксируются случаи неисполнения оккупантами приказов.

«В Волчанске оккупанты осуществили перегруппировку штурмовых групп, пополняют запасы боекомплекта и медикаментов. Центральную часть города враг обстреливал из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А», — сообщили в ОТГВ «Харьков».

По их данным, потери врага (безвозвратные и санитарные) за пошедшие сутки составили 120 человек. Также на Харьковском направлении враг потерял 86 единиц вооружения и военной техники, в том числе: 1 систему ПВО, 7 артсистем, 7 авто, 8 единиц специальной техники, 63 БпЛА.