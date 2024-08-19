Чотири бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Вісім боїв відбулося з початку доби на Куп’янському напрямку та ще чотири на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
Так, на Харківському напрямку окупанти провели чотири безуспішні атаки поблизу Липців та Вовчанська, також Липці були під бомбардуванням авіації РФ.
На Куп’янському напрямку ворог атакував вісім разів – наступав у бік Торського, Глушківки, Макіївки, Стельмахівки та Кругляківки. Половина боїв триває. Також окупанти двічі вдарили КАБами по району Куп’янська-Вузлового.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 17:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вісім боїв відбулося з початку доби на Куп’янському напрямку та ще чотири на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".