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Чотири бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ на 16:00

Події 17:04   19.08.2024
Олена Нагорна
Чотири бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Вісім боїв відбулося з початку доби на Куп’янському напрямку та ще чотири на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Так, на Харківському напрямку окупанти провели чотири безуспішні атаки поблизу Липців та Вовчанська, також Липці були під бомбардуванням авіації РФ.

На Куп’янському напрямку ворог атакував вісім разів – наступав у бік Торського, Глушківки, Макіївки, Стельмахівки та Кругляківки. Половина боїв триває. Також окупанти двічі вдарили КАБами по району Куп’янська-Вузлового.

Читайте також: Синєгубов про ситуацію під Куп’янськом: боїв більше, ніж на півночі Харківщини

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 17:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вісім боїв відбулося з початку доби на Куп’янському напрямку та ще чотири на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".