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Четыре боя идут на Купянском направлении — Генштаб ВСУ на 16:00

Происшествия 17:04   19.08.2024
Елена Нагорная
Четыре боя идут на Купянском направлении — Генштаб ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

Восемь боев произошло с начала суток на Купянском направлении и еще четыре на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Так, на Харьковском направлении оккупанты провели четыре безуспешные атаки вблизи Липцев и Волчанска, также Липцы были под бомбежкой авиации РФ.

На Купянском направлении враг атаковал восемь раз — наступал в сторону Торского, Глушковки, Макеевки, Стельмаховки и Кругляковки. Половина боев продолжается. Также оккупанты дважды ударили КАБами по району Купянска-Узлового.

Читайте также: Боев больше, чем на севере Харьковщины — Синегубов об обстановке под Купянском

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 17:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь боев произошло с начала суток на Купянском направлении и еще четыре на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".