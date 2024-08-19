Четыре боя идут на Купянском направлении — Генштаб ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
Восемь боев произошло с начала суток на Купянском направлении и еще четыре на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Так, на Харьковском направлении оккупанты провели четыре безуспешные атаки вблизи Липцев и Волчанска, также Липцы были под бомбежкой авиации РФ.
На Купянском направлении враг атаковал восемь раз — наступал в сторону Торского, Глушковки, Макеевки, Стельмаховки и Кругляковки. Половина боев продолжается. Также оккупанты дважды ударили КАБами по району Купянска-Узлового.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 17:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь боев произошло с начала суток на Купянском направлении и еще четыре на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".