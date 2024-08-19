Главные новости Харькова 19 августа: как прошла ночь

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07:38

11 «Щахедов» сбили ночью над Украиной, ПВО работала и в Харьковской области – ВС ВСУ

«В ночь на 19 августа оккупанты нанесли удар 11 БпЛА типа «Shahed» с Курского направления и Приморско-Ахтарска. В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями, авиацией и средствами РЕБ Воздушных Сил все вражеские БПЛА сбиты в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях», — сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

06:47

Ночью на Харьковщине трижды объявляли воздушную тревогу

В 22:26 в Харькове и области звучала сирена. Тогда в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности в регионе.

Около 00:00 в ВС ВСУ сообщили, что в Харьковской области зафиксированы ударные БпЛА, которые держали курс на Полтавщину.

Отбой раздался в 02:47. Второй раз воздушную тревогу объявили в 03:50. Причина была в активности вражеской тактической авиации.

Отбой объявили в 04:57. Однако ненадолго, уже через минуту в регионе снова звучала сирена. В ВС ВСУ не сообщали о ее причине. Отбой раздался в 05:29.