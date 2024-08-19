Главные новости Харькова 19 августа: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:38
11 «Щахедов» сбили ночью над Украиной, ПВО работала и в Харьковской области – ВС ВСУ
«В ночь на 19 августа оккупанты нанесли удар 11 БпЛА типа «Shahed» с Курского направления и Приморско-Ахтарска. В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями, авиацией и средствами РЕБ Воздушных Сил все вражеские БПЛА сбиты в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях», — сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
06:47
Ночью на Харьковщине трижды объявляли воздушную тревогу
В 22:26 в Харькове и области звучала сирена. Тогда в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности в регионе.
Около 00:00 в ВС ВСУ сообщили, что в Харьковской области зафиксированы ударные БпЛА, которые держали курс на Полтавщину.
Отбой раздался в 02:47. Второй раз воздушную тревогу объявили в 03:50. Причина была в активности вражеской тактической авиации.
Отбой объявили в 04:57. Однако ненадолго, уже через минуту в регионе снова звучала сирена. В ВС ВСУ не сообщали о ее причине. Отбой раздался в 05:29.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, ВСУ, новости, ночь, отбой, тревога, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 07:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".