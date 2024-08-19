Бизнес Харькова освобожден от местных налогов до конца года — официально

До конца 2024 года продлили в Харькове освобождение всех предпринимателей от уплаты налогов на недвижимость и землю, а ФЛП 4-й группы — еще и от единого налога.

О таком решении, принятом на внеочередной сессии горсовета 19 августа, сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрешило местным властям освобождать предпринимателей от местных налогов. По его словам, этот шаг — это возможность снизить нагрузку для Харькова и других территорий.

В Харькове для физических, юридических лиц и ФЛП отменили налоги на землю и недвижимость в период с 1 апреля по 30 июня. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета на внеочередной сессии 30 апреля. Мэр Игорь Терехов сообщил, что предоставленные льготы приведут к потере около 1 млрд грн из городского бюджета. 7 августа городской голова публично анонсировал продолжение этой льготы до конца 2024 года.