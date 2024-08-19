Бизнес Харькова освобожден от местных налогов до конца года — официально
До конца 2024 года продлили в Харькове освобождение всех предпринимателей от уплаты налогов на недвижимость и землю, а ФЛП 4-й группы — еще и от единого налога.
О таком решении, принятом на внеочередной сессии горсовета 19 августа, сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрешило местным властям освобождать предпринимателей от местных налогов. По его словам, этот шаг — это возможность снизить нагрузку для Харькова и других территорий.
В Харькове для физических, юридических лиц и ФЛП отменили налоги на землю и недвижимость в период с 1 апреля по 30 июня. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета на внеочередной сессии 30 апреля. Мэр Игорь Терехов сообщил, что предоставленные льготы приведут к потере около 1 млрд грн из городского бюджета. 7 августа городской голова публично анонсировал продолжение этой льготы до конца 2024 года.
Читайте также: Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: Игорь Терехов, налоги, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Бизнес Харькова освобожден от местных налогов до конца года — официально»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 14:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До конца 2024 года продлили в Харькове освобождение всех предпринимателей от уплаты налогов на недвижимость и землю, а ФЛП 4-й группы — еще и от единого налога.".