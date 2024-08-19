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Підприємці Харкова звільнені від місцевих податків до кінця року – офіційно

Економіка 14:02   19.08.2024
Олена Нагорна
Підприємці Харкова звільнені від місцевих податків до кінця року – офіційно Фото: Василь Голосний

До кінця 2024 року продовжили у Харкові звільнення всіх підприємців від сплати податків на нерухомість та землю, а ФОПів 4-ї групи – ще й від єдиного податку.

Про таке рішення, ухвалене на позачерговій сесії міськради 19 серпня, повідомив у телеграмі мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд дозволив місцевій владі звільняти підприємців від низки податків. За його словами, цей крок – це можливість знизити навантаження для Харкова та інших територій.

У Харкові для фізичних, юридичних осіб та ФОП скасували податки на землю та нерухомість у період з 1 квітня по 30 червня. Відповідне рішення ухвалили депутати міськради на позачерговій сесії 30 квітня. Мер Ігор Терехов повідомив, що надані пільги призведуть до втрати близько 1 млрд грн із міського бюджету. 7 серпня міський голова публічно анонсував продовження цієї пільги до кінця 2024 року.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 14:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До кінця 2024 року продовжили у Харкові звільнення всіх підприємців від сплати податків на нерухомість та землю, а ФОПів 4-ї групи – ще й від єдиного податку.".