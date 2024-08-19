Еще четверть миллиарда выделили на бесплатный проезд в Харькове в текущем году

258,8 миллиона гривен дополнительно выделили в Харькове на обеспечение бесплатного проезда в пассажирском транспорте.

Изменения в бюджет на 2024 год утвердили на внеочередной сессии горсовета 19 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

В расходную часть бюджета внесли средства займа на приобретение электробусов (15 миллионов евро — ред.) и межбюджетные трансферты. В частности, город получит 92,9 миллиона гривен на обустройство укрытий в учреждениях здравоохранения и 171,1 миллиона гривен на компенсации на приобретение жилья семьям защитников.

Также в Харькове были увеличены расходы на:

— выплату зарплаты работникам коммунальных предприятий жилищно-коммунальной сферы – на 271,4 миллиона гривен;

— обустройство защитных сооружений в учреждениях здравоохранения – на 39,8 миллиона гривен;

— проведение аварийно-восстановительных работ в многоэтажных жилых домах – на 30 миллионов гривен;

— оказание помощи военным частям и специальным органам с правоохранительными функциями – на 30,3 миллиона гривен.

Напомним, весь муниципальный транспорт Харькова с мая 2022-го перевозит пассажиров бесплатно. В бюджете города на 2024 год изначально предусмотрели на компенсацию 1,2 миллиарда гривен.