Live
  • Пн 19.08.2024
  • Харків  +34°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.3

Ще чверть мільярда виділили на безплатний проїзд у Харкові в цьому році

Економіка 15:47   19.08.2024
Олена Нагорна
Ще чверть мільярда виділили на безплатний проїзд у Харкові в цьому році

258,8 мільйона гривень додатково виділили у Харкові на забезпечення безплатного проїзду в муніципальному транспорті.

Зміни до бюджету на 2024 рік ухвалили на позачерговій сесії міськради 19 серпня, повідомляє пресслужба мерії.

До видаткової частини бюджету внесли кошти позики на придбання електробусів (15 мільйонів євро – ред.) та міжбюджетні трансферти. Зокрема, місто отримає 92,9 мільйона гривень на облаштування укриттів у закладах охорони здоров’я та 171,1 мільйона гривень на компенсації на придбання житла сім’ям захисників.

Також у Харкові збільшили витрати на:
– виплату зарплати працівникам комунальних підприємств житлово-комунальної сфери – на 271,4 мільйона гривень;
облаштування захисних споруд у закладах охорони здоров’я – на 39,8 мільйона гривень;
– проведення аварійно-відновлювальних робіт у багатоповерхових житлових будинках – на 30 мільйонів гривень;
– надання допомоги військовим частинам та спеціальним органам із правоохоронними функціями – на 30,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, весь муніципальний транспорт Харкова з травня 2022 року перевозить пасажирів безплатно. У бюджеті міста на 2024 рік передбачали на компенсацію 1,2 мільярда гривень.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Військові начальники, суддя і спортсмен: «почесних харків’ян» побільшало
Військові начальники, суддя і спортсмен: «почесних харків’ян» побільшало
19.08.2024, 16:42
Головні новини Харкова 18 серпня: атаки росіян на Харківщині, обстріл
Головні новини Харкова 18 серпня: атаки росіян на Харківщині, обстріл
18.08.2024, 17:42
Сьогодні 18 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 серпня: яке свято та день в історії
18.08.2024, 06:00
Троє поранених: по прикордонню Харківщини бив танк, по Куп’янщині артилерія
Троє поранених: по прикордонню Харківщини бив танк, по Куп’янщині артилерія
19.08.2024, 16:18
Ще чверть мільярда виділили на безплатний проїзд у Харкові в цьому році
Ще чверть мільярда виділили на безплатний проїзд у Харкові в цьому році
19.08.2024, 15:47
Електробуси у Харкові будуть: міськрада погодила взяття у кредит 15 млн євро
Електробуси у Харкові будуть: міськрада погодила взяття у кредит 15 млн євро
19.08.2024, 15:17

Новини за темою:

14:16
Яким буде бюджет Харкова в найближчі три роки, спрогнозували в мерії
19:34
Терехов заявив, що “військовий ПДФО” має залишатися в держбюджеті
15:30
У Харкові компенсуватимуть витрати на поховання містян, загиблих від ударів РФ
13:20
Збільшили видатки на підготовку до зими: у бюджет Харкова внесли зміни
12:57
По 50 тис. грн отримають звільнені з полону жителі Харківщини

Ви читали новину: «Ще чверть мільярда виділили на безплатний проїзд у Харкові в цьому році»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 15:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "258,8 мільйона гривень додатково виділили у Харкові на забезпечення безплатного проїзду в муніципальному транспорті.".