Ще чверть мільярда виділили на безплатний проїзд у Харкові в цьому році

258,8 мільйона гривень додатково виділили у Харкові на забезпечення безплатного проїзду в муніципальному транспорті.

Зміни до бюджету на 2024 рік ухвалили на позачерговій сесії міськради 19 серпня, повідомляє пресслужба мерії.

До видаткової частини бюджету внесли кошти позики на придбання електробусів (15 мільйонів євро – ред.) та міжбюджетні трансферти. Зокрема, місто отримає 92,9 мільйона гривень на облаштування укриттів у закладах охорони здоров’я та 171,1 мільйона гривень на компенсації на придбання житла сім’ям захисників.

Також у Харкові збільшили витрати на:

– виплату зарплати працівникам комунальних підприємств житлово-комунальної сфери – на 271,4 мільйона гривень;

– облаштування захисних споруд у закладах охорони здоров’я – на 39,8 мільйона гривень;

– проведення аварійно-відновлювальних робіт у багатоповерхових житлових будинках – на 30 мільйонів гривень;

– надання допомоги військовим частинам та спеціальним органам із правоохоронними функціями – на 30,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, весь муніципальний транспорт Харкова з травня 2022 року перевозить пасажирів безплатно. У бюджеті міста на 2024 рік передбачали на компенсацію 1,2 мільярда гривень.