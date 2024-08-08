Live
  • Чт 08.08.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 40.98
  • EUR 44.77

Не тільки школи: Терехов анонсував підземні відділення лікарень у Харкові

Суспільство 19:24   08.08.2024
Олена Нагорна
Не тільки школи: Терехов анонсував підземні відділення лікарень у Харкові

У двох лікарнях Харкова планують збудувати підземні операційні, реанімаційні блоки та палати, повідомив мер Ігор Терехов в інтерв’ю виданню “УНІАН”.

За словами міського голови, проєктна документація вже розроблена, був врахований світовий досвід, зокрема Ізраїлю.

“Сподіваюся, що ми дуже швидко зробимо це. Але, знову ж таки, це не означає, що всі лікарні будуть переведені під землю”, – наголосив Терехов.

Він нагадав, що у Харкові розпочали будівництво ще трьох підземних шкіл, кожна з яких розрахована на 450 учнів в одну зміну, а класи на станції метро “Імені О. С. Масельського” планують обладнати до 1 вересня.

“Я дуже не хочу, щоб харків’яни жили під землею. Особливо діти наші, це неможливо. Але ми вимушені сьогодні робити все, що від нас залежить, для того, щоб наші діти навчалися в безпечних умовах”, – сказав мер.

За його даними, у місті перебувають 60 тисяч школярів, які мають бажання навчатись очно.

“Для нас це виклик – маємо зробити все можливе для очного навчання. Але казати, що ми будемо будувати під землею справжнє місто – ні. Це неможливо, і ми такого точно робити не будемо. Буде декілька локацій, будуть школи, але, сподіваюся, настане мир, і ми зможемо навчати дітей жити по-справжньому, як було це до війни”, – додав міський голова.

Читайте також: Чому Харків не отримує держкоштів на підземні школи – відповідь МОН Терехову

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Не тільки школи: Терехов анонсував підземні відділення лікарень у Харкові
Не тільки школи: Терехов анонсував підземні відділення лікарень у Харкові
08.08.2024, 19:24
Весь північний схід Харківщини звільнено, ЗСУ вийшли на кордон (фото, відео)
Весь північний схід Харківщини звільнено, ЗСУ вийшли на кордон (фото, відео)
12.09.2022, 18:56
П’ятниця пройде без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 9 серпня
П’ятниця пройде без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 9 серпня
08.08.2024, 18:57
По Харківщині стало прилітати менше російських КАБів – Синєгубов
По Харківщині стало прилітати менше російських КАБів – Синєгубов
08.08.2024, 18:41
Удар “Іскандером” по Харкову: кількість постраждалих знову зросла
Удар “Іскандером” по Харкову: кількість постраждалих знову зросла
08.08.2024, 18:11
Першокурснику харківського вишу загрожує довічне: у чому його обвинувачують
Першокурснику харківського вишу загрожує довічне: у чому його обвинувачують
06.08.2024, 17:18

Новини за темою:

21:35
Чому Харків не отримує держкоштів на підземні школи – відповідь МОН Терехову
19:34
Терехов заявив, що “військовий ПДФО” має залишатися в держбюджеті
19:56
Терехов розповів про стан 12 постраждалих внаслідок “прильоту” по Харкову
20:53
Терехов на Закарпатті закріпив ідею створення там табору для дітей із Харкова
17:23
Нарада із Зеленським: Харкову потрібне обладнання для вироблення 340 МВт

Ви читали новину: «Не тільки школи: Терехов анонсував підземні відділення лікарень у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 19:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У двох лікарнях Харкова планують збудувати підземні операційні, реанімаційні блоки та палати, повідомив мер Ігор Терехов в інтерв’ю виданню “УНІАН”.".