Не тільки школи: Терехов анонсував підземні відділення лікарень у Харкові
У двох лікарнях Харкова планують збудувати підземні операційні, реанімаційні блоки та палати, повідомив мер Ігор Терехов в інтерв’ю виданню “УНІАН”.
За словами міського голови, проєктна документація вже розроблена, був врахований світовий досвід, зокрема Ізраїлю.
“Сподіваюся, що ми дуже швидко зробимо це. Але, знову ж таки, це не означає, що всі лікарні будуть переведені під землю”, – наголосив Терехов.
Він нагадав, що у Харкові розпочали будівництво ще трьох підземних шкіл, кожна з яких розрахована на 450 учнів в одну зміну, а класи на станції метро “Імені О. С. Масельського” планують обладнати до 1 вересня.
“Я дуже не хочу, щоб харків’яни жили під землею. Особливо діти наші, це неможливо. Але ми вимушені сьогодні робити все, що від нас залежить, для того, щоб наші діти навчалися в безпечних умовах”, – сказав мер.
За його даними, у місті перебувають 60 тисяч школярів, які мають бажання навчатись очно.
“Для нас це виклик – маємо зробити все можливе для очного навчання. Але казати, що ми будемо будувати під землею справжнє місто – ні. Це неможливо, і ми такого точно робити не будемо. Буде декілька локацій, будуть школи, але, сподіваюся, настане мир, і ми зможемо навчати дітей жити по-справжньому, як було це до війни”, – додав міський голова.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, больницы, подземные школы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 19:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У двох лікарнях Харкова планують збудувати підземні операційні, реанімаційні блоки та палати, повідомив мер Ігор Терехов в інтерв’ю виданню “УНІАН”.".