Live
  • Чт 08.08.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 40.98
  • EUR 44.77

Не только школы: Терехов анонсировал подземные отделения больниц в Харькове

Общество 19:24   08.08.2024
Елена Нагорная
Не только школы: Терехов анонсировал подземные отделения больниц в Харькове

В двух больницах Харькова планируют построить подземные операционные, реанимационные блоки и палаты, сообщил мэр Игорь Терехов в интервью изданию «УНИАН».

По словам городского головы, проектная документация уже разработана, был учтен мировой опыт, в частности Израиля.

«Надеюсь, что мы очень быстро сделаем это. Но, опять же, это не означает, что все больницы будут переведены под землю», — подчеркнул Терехов.

Он напомнил, что в Харькове начали строительство еще трех подземных школ, каждая из которых рассчитана на 450 учеников в одну смену, а классы на станции метро «Имени А. С. Масельского» планируют оборудовать до 1 сентября.

«Я очень не хочу, чтобы харьковчане жили под землей. Особенно дети наши, это невозможно. Но мы вынуждены сегодня делать все, что от нас зависит, чтобы наши дети учились в безопасных условиях», — сказал мэр.

По его данным, в городе находятся 60 тысяч школьников, которые имеют желание учиться очно.

«И для нас это вызов — должны сделать все возможное для очного обучения. Но говорить, что мы будем строить под землей настоящий город — нет. Это невозможно, и мы такого точно делать не будем. Будет несколько локаций, будут школы, но, надеюсь, наступит мир, и мы сможем учить детей жить по-настоящему, как было это до войны», — добавил городской голова.

Читайте также: Почему Харьков не получает госсредств на подземные школы — ответ МОН Терехову

Автор: Елена Нагорная
Популярно
ISW: ВСУ прорвали 2 линии обороны РФ на Курщине, а «защитники» — под Харьковом
ISW: ВСУ прорвали 2 линии обороны РФ на Курщине, а «защитники» — под Харьковом
08.08.2024, 07:51
F-16 и заявления Зеленского о ПВО: ОТГВ «Харьков» об «исчезновении» авиации РФ
F-16 и заявления Зеленского о ПВО: ОТГВ «Харьков» об «исчезновении» авиации РФ
08.08.2024, 13:18
Последствия будут достаточно тяжелыми – Синегубов об отмене «дистанционки»
Последствия будут достаточно тяжелыми – Синегубов об отмене «дистанционки»
08.08.2024, 15:47
Минобразования сдает Харьковскую область — вражеские каналы разгоняют фейк
Минобразования сдает Харьковскую область — вражеские каналы разгоняют фейк
08.08.2024, 09:59
Удар «Искандером» по Харькову: количество пострадавших вновь возросло
Удар «Искандером» по Харькову: количество пострадавших вновь возросло
08.08.2024, 18:11
Не только школы: Терехов анонсировал подземные отделения больниц в Харькове
Не только школы: Терехов анонсировал подземные отделения больниц в Харькове
08.08.2024, 19:24

Новости по теме:

10:27
В Харькове создают «Остров» — мэр о подготовке к зиме
13:23
Более 218 млн грн выделил Кабмин на ремонт укрытий в больницах Харьковщины
11:04
Фонд Парамонова с партнерами передали расходники в 50 больниц Харьковщины
13:07
В больницах 15 взрослых и 9-летний ребенок: состояние раненых в Харькове
20:10
Чехия поможет в восстановлении больниц на Северной Салтовке — Терехов

Вы читали новость: «Не только школы: Терехов анонсировал подземные отделения больниц в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 19:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В двух больницах Харькова планируют построить подземные операционные, реанимационные блоки и палаты, сообщил мэр Игорь Терехов в интервью изданию «УНИАН».".