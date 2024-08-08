Не только школы: Терехов анонсировал подземные отделения больниц в Харькове

В двух больницах Харькова планируют построить подземные операционные, реанимационные блоки и палаты, сообщил мэр Игорь Терехов в интервью изданию «УНИАН».

По словам городского головы, проектная документация уже разработана, был учтен мировой опыт, в частности Израиля.

«Надеюсь, что мы очень быстро сделаем это. Но, опять же, это не означает, что все больницы будут переведены под землю», — подчеркнул Терехов.

Он напомнил, что в Харькове начали строительство еще трех подземных школ, каждая из которых рассчитана на 450 учеников в одну смену, а классы на станции метро «Имени А. С. Масельского» планируют оборудовать до 1 сентября.

«Я очень не хочу, чтобы харьковчане жили под землей. Особенно дети наши, это невозможно. Но мы вынуждены сегодня делать все, что от нас зависит, чтобы наши дети учились в безопасных условиях», — сказал мэр.

По его данным, в городе находятся 60 тысяч школьников, которые имеют желание учиться очно.

«И для нас это вызов — должны сделать все возможное для очного обучения. Но говорить, что мы будем строить под землей настоящий город — нет. Это невозможно, и мы такого точно делать не будем. Будет несколько локаций, будут школы, но, надеюсь, наступит мир, и мы сможем учить детей жить по-настоящему, как было это до войны», — добавил городской голова.