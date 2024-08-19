11 «Шахедов» сбили ночью над Украиной, ПВО работала и на Харьковщине – ВС ВСУ

В ночь на 19 августа военные РФ атаковали Украину 11 «Шахедами» из Курского направления и Приморско-Ахтарска. Вражеский налет отбивали, в частности, на Харьковщине.

«В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями, авиацией и средствами РЕБ Воздушных Сил все вражеские БпЛА сбиты в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях», — сообщил командующий Воздушных сил. ВСУ Николай Олещук.