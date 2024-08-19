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11 «Шахедов» сбили ночью над Украиной, ПВО работала и на Харьковщине – ВС ВСУ

Общество 07:34   19.08.2024
Виктория Яковенко
11 «Шахедов» сбили ночью над Украиной, ПВО работала и на Харьковщине – ВС ВСУ Фото: Николай Олещук

В ночь на 19 августа военные РФ атаковали Украину 11 «Шахедами» из Курского направления и Приморско-Ахтарска. Вражеский налет отбивали, в частности, на Харьковщине.

«В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями, авиацией и средствами РЕБ Воздушных Сил все вражеские БпЛА сбиты в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях», — сообщил командующий Воздушных сил. ВСУ Николай Олещук.

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Автор: Виктория Яковенко
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19.08.2024, 07:34

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 07:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 19 августа военные РФ атаковали Украину 11 «Шахедами» из Курского направления и Приморско-Ахтарска. Вражеский налет отбивали, в частности, на Харьковщине.".