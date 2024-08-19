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DeepState сообщил о продвижении ВС РФ на Харьковщине

Происшествия 09:29   19.08.2024
Виктория Яковенко
DeepState сообщил о продвижении ВС РФ на Харьковщине скриншот

Оккупанты снова продвинулись возле села Песчаное Купянского района в Харьковской области, информирует проект DeepState.

Захваченной аналитики обозначили территорию юго-западнее села.

Также в DeepState заявили об успехах войск РФ в ряде населенных пунктов в Донецкой области – возле Скучного, Николаевки, Зализнянского, Новожеланного, в Нелеповке и Нью-Йорке.

Читайте также: ISW: об уменьшении авиаударов по северу Харьковщины и ситуации на Купянщине

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 09:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты снова продвинулись возле села Песчаное Купянского района в Харьковской области, информирует проект DeepState.".