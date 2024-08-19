DeepState сообщил о продвижении ВС РФ на Харьковщине
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Оккупанты снова продвинулись возле села Песчаное Купянского района в Харьковской области, информирует проект DeepState.
Захваченной аналитики обозначили территорию юго-западнее села.
Также в DeepState заявили об успехах войск РФ в ряде населенных пунктов в Донецкой области – возле Скучного, Николаевки, Зализнянского, Новожеланного, в Нелеповке и Нью-Йорке.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: DeepState, ВС РФ, оккупанты, окупанти, песчаное, проект, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 09:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты снова продвинулись возле села Песчаное Купянского района в Харьковской области, информирует проект DeepState.".