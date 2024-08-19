DeepState сообщил о продвижении ВС РФ на Харьковщине

Оккупанты снова продвинулись возле села Песчаное Купянского района в Харьковской области, информирует проект DeepState.

Захваченной аналитики обозначили территорию юго-западнее села.

Также в DeepState заявили об успехах войск РФ в ряде населенных пунктов в Донецкой области – возле Скучного, Николаевки, Зализнянского, Новожеланного, в Нелеповке и Нью-Йорке.