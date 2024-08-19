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DeepState повідомив про просування ЗС РФ на Харківщині

Події 09:29   19.08.2024
Вікторія Яковенко
DeepState повідомив про просування ЗС РФ на Харківщині скриншот

Окупанти знову просунулися біля села Піщане Куп’янського району Харківської області, інформує проєкт DeepState.

Захопленою аналітики позначили територію на південний захід від села.

Також в DeepState заявили про успіхи військ РФ в низці населених пунктів в Донецькій області – біля Скучного, Миколаївки, Залізнянського, Новожеланного, у Неліпівці та Нью-Йорку.

Читайте також: ISW: про зменшення авіаударів по півночі Харківщини і ситуацію на Куп’янщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 09:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти знову просунулися біля села Піщане Куп’янського району Харківської області, інформує проєкт DeepState.".