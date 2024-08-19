DeepState повідомив про просування ЗС РФ на Харківщині
скриншот
Окупанти знову просунулися біля села Піщане Куп’янського району Харківської області, інформує проєкт DeepState.
Захопленою аналітики позначили територію на південний захід від села.
Також в DeepState заявили про успіхи військ РФ в низці населених пунктів в Донецькій області – біля Скучного, Миколаївки, Залізнянського, Новожеланного, у Неліпівці та Нью-Йорку.
Читайте також: ISW: про зменшення авіаударів по півночі Харківщини і ситуацію на Куп’янщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: DeepState, ВС РФ, окупанти, песчаное, проект, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «DeepState повідомив про просування ЗС РФ на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 09:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти знову просунулися біля села Піщане Куп’янського району Харківської області, інформує проєкт DeepState.".