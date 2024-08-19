DeepState повідомив про просування ЗС РФ на Харківщині

Окупанти знову просунулися біля села Піщане Куп’янського району Харківської області, інформує проєкт DeepState.

Захопленою аналітики позначили територію на південний захід від села.

Також в DeepState заявили про успіхи військ РФ в низці населених пунктів в Донецькій області – біля Скучного, Миколаївки, Залізнянського, Новожеланного, у Неліпівці та Нью-Йорку.